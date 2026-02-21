कर्नाटक: BJP विधायक ₹5 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने यूं बिछाया जाल

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने एक ट्रैप ऑपरेशन शुरू किया. जिसके तहत बीजेपी विधायक चंद्रू लमानी और उसके दो सहयोगियों को 5 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया.

कर्नाटक में लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया है. टीम ने शिहहट्टी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक चंद्रू लमानी को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. वह रिटेनिंग वॉल निर्माण का ठेका देने के एवज में 11 लाख रुपये की रिश्वत की डिमांड कर रहे थे. ठेकेदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी. इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर नेता जी को गिरफ्तार कर लिया.

मामला गडग जिले का है. माइनर इरिगेशन विभाग के क्लास-1 ठेकेदार विजय पुजार ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई कि सड़क किनारे रिटेनिंग वॉल निर्माण को मंजूरी देने के लिए विधायक चंद्रू लमानी और उसके सहयोगी 11 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं.

लोकायुक्त पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने एक ट्रैप ऑपरेशन शुरू किया. जिसके तहत लोकायुक्त पुलिस ने ठेकेदार से विधायक को 11 लाख रुपये रिश्वत देने के लिए हां करने के लिए कहा. ठेकेदार को बोला गया कि वह उनको एडवांस में सिर्फ 5 लाख रुपये ही देंगे. ठेकेदार का यह ऑफर विधायक जी ने तुरंत मंजूर कर लिया.

इसके बाद लोकायुक्त पुलिस के कहने पर ठेकेदार ने नेता जी को चुनी हुई जगह पर बुलाया. जहां चारों तरफ टीमें लगा दी गईं. थोड़ी देर बाद विधायक चंद्रू लमानी अपने पर्सनल असिस्टेंट मंजूनाथ वाल्मीकि और प्राइवेट असिस्टेंट गुरुनाइक वहां पहुंच गए. जैसे ही ठेकेदार ने विधायक जी के हाथ में 5 लाख रुपये पकड़ाए, लोकायुक्त पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

Karnataka Lokayuktha says - Karnataka Lokayuktha raided a hospital belonging to BJP MLA Chandru Lamani and caught him receiving Rs 5 lakhs cash along with his two PAs and PS by a class one contractor. They have been secured and an investigation is in progress.



लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए) और 7(ए) के तहत कार्रवाई की गई है. तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. इस ऑपरेशन को गडग लोकायुक्त पुलिस स्टेशन की टीम ने अंजाम दिया.

