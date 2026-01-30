UP में भाजपा विधायक ने BJP के ही मंत्री को बनाया बंधक? बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा, देखें VIDEO

UP News: महोबा जिले में शुक्रवार को भाजपा के भीतर एक बेहद ही असहज स्थिति देखने को मिली, जब चरखारी से विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक दिया. पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई.

UP News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शुक्रवार को उस वक्त राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब भाजपा विधायक और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आमने-सामने आ गए. चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोककर अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. मामला गांवों में पानी न पहुंचने, खराब सड़कों और जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों को लेकर था, जिसने देखते ही देखते सियासी विवाद का रूप ले लिया.

माहौल तनावपूर्ण हो गया

दरअसल, विधायक करीब 100 ग्राम प्रधानों और समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे थे. उनका कहना था कि उनकी विधानसभा में जल जीवन मिशन के तहत काम ठीक से नहीं हुआ है और गांवों तक अब भी पानी नहीं पहुंच रहा. विधायक ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन डालने के नाम पर सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन बाद में उनकी मरम्मत नहीं कराई गई. इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है. इसी मुद्दे को लेकर वह मंत्री से सीधे बात करना चाहते थे. जब मंत्री का काफिला रोका गया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान विधायक समर्थकों और मंत्री के सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई, मानों मंत्री जी को बंधक बना लिया गया हो. जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में भी हलचल मच गई.

मंत्री और विधायक के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली

यह घटना उस समय हुई जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा शहर के रामश्री महाविद्यालय में आयोजित एबीवीपी के एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे. काफिला रोके जाने के बाद मंत्री और विधायक के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. स्थिति बिगड़ती देख भाजपा के एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश की. इसके बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधायक बृजभूषण राजपूत को साथ लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे. यहां बंद कमरे में ग्राम प्रधानों और विधायक की शिकायतों को सुना गया. ये बैठक कई घंटे चली, जिसमें जल जीवन मिशन और सड़कों की हालत को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. हालांकि मीडिया को बैठक में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.

Mahoba, Uttar Pradesh: Scuffle broke out at an event involving Water Resources Minister Swatantra Dev Singh after a heated exchange with Charkhari MLA Brajbhushan Rajput. The incident occurred at the District Magistrate’s office during discussions on water scarcity and road… pic.twitter.com/RggGXwBMp6 — IANS (@ians_india) January 30, 2026

भाजपा के अंदरूनी असंतोष को उजागर कर दिया

बैठक के बाद मंत्री सुरक्षा घेरे में अमानपुरा महोबकंठ के लिए रवाना हो गए. वहीं विधायक ने कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को लेकर था. कुल मिलाकर, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सरकार की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और भाजपा के अंदरूनी असंतोष को उजागर कर दिया है.

