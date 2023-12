Shyama Mandir Controversy: मुस्लिमों को प्रणाम करके बोले गिरिराज सिंह, 'सिर्फ झटका मीट खाएं हिंदू'

डीएनए हिंदी: बिहार के श्यामा मंदिर में बलि पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उतर आए हैं. इसी के बहाने गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से अपील की है कि वे सिर्फ झटका मीट ही खाएं. उन्होंने यह भी कहा है कि वह खुद झटका मीट की दुकान भी खुलवाएंगे. गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपने धर्म के प्रति इतने समर्पित और कट्टर हैं कि कोई उन्हें झटका मीट नहीं खिला सकता है, वे सिर्फ हलाल मीट ही खाते हैं. इसी तर्क के आधार पर उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वे हलाल मीट न खाकर सिर्फ झटका मीट ही खाएं.

गिरिराज सिंह कहते हैं, 'कोई मुसलमानों को झटका खिला दे. मैं मुसलमानों को प्रणाम करता हूं कि वे अपने धर्म के प्रति एकदम अडिग और कट्टर हैं. यह अब हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा. सनातन धर्म में बलि प्रथा है और बलि प्रथा में झटका होता है. अगर वह रुक गया तो वह अशुद्ध हो गया. यहीं बेगुसराय के लखनपुर मंदिर में होता है, मैं खुद झटका मीट की दुकान खुलवाऊंगा.'

#WATCH | Patna, Bihar: Union Minister Giriraj Singh says, "Sanatana Dharma has 'bali pratha' (animal sacrifice) since ages...I have said that I respect my Muslim brothers. They are so committed to their religion that they only consume halal meat...To protect and respect your… pic.twitter.com/v1W5vpAYuO