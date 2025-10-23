FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस, क्या बदलेगा कुम्हरार का सियासी समीकरण?

क्या होता है कार्बाइड गन जिससे दीवाली पर 14 बच्चों की आंख की रोशनी चली गई, 150 से ज्यादा घायल

कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा

Chhath Puja 2025: इस दिन है छठ पूजा, जानें इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

भारत में फ्लाइट्स में बैन होंगे पावर बैंक, बड़ा फैसला लेने की फिराक में है DGCA

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा

कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा

Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा

Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा

Homeभारत

भारत

वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस, क्या बदलेगा कुम्हरार का सियासी समीकरण?

कुम्हरार विधानसभा सीट पर इन दिनों सियासी माहौल गर्म है. बीजेपी के वरिष्ठ कायस्थ नेता और संभावित प्रत्याशी सुनील वर्मा के बेटे वेदांत वर्मा की हाल ही में प्रशांत किशोर से हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 23, 2025, 06:00 PM IST

वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस, क्या बदलेगा कुम्हरार का सियासी समीकरण?

वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सुनील वर्मा 1980 से भाजपा से जुड़े रहे हैं और अपनी साफ-सुथरी छवि तथा जनसंपर्क अभियानों के लिए जाने जाते हैं. अब उनके बेटे की यह मुलाकात कुम्हरार की राजनीति में नए समीकरण का संकेत मानी जा रही है.  हालांकि वेदांत ने इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है.

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पिता सुनील वर्मा बीजेपी और कायस्थ समाज दोनों के एक अहम चेहरा हैं, 1980 वर्ष से भाजपा के सदस्य रहे और सेवानिर्मित होने के बाद लगातार पूरे कुम्हरार क्षेत्र में लगातार पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान चलाकर चुनाव की तैयारी में जुटे थे.

सुनील वर्मा की पहचान पार्टी में एक साफ-सुथरी छवि वाले नेता के रूप में होती है. उन्होंने बिहार सरकार के आठ महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्य किया है और हमेशा निर्दोष सेवा रिकॉर्ड बनाए रखा है. वे पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के विश्वस्त और उनके नजदीकी माने जाते थे.

कुम्हरार विधानसभा सीट खास चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह पटना जिले की एक प्रमुख और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीट मानी जाती है, जहां से कई बार भाजपा का दबदबा रहा है. इस सीट को राजधानी पटना की राजनीतिक नब्ज कहा जाता है. यही वजह है कि यह सीट अब बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम
भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम
कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा
कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा
Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा
Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा
ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड
ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड
अमीर बनने के लिए सिर्फ सेविंग नहीं, अपनाएं इन्वेस्टमेंट के ये 5 जरूरी नियम
अमीर बनने के लिए सिर्फ सेविंग नहीं, अपनाएं इन्वेस्टमेंट के ये 5 जरूरी नियम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE