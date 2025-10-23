वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस, क्या बदलेगा कुम्हरार का सियासी समीकरण?

कुम्हरार विधानसभा सीट पर इन दिनों सियासी माहौल गर्म है. बीजेपी के वरिष्ठ कायस्थ नेता और संभावित प्रत्याशी सुनील वर्मा के बेटे वेदांत वर्मा की हाल ही में प्रशांत किशोर से हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है.

सुनील वर्मा 1980 से भाजपा से जुड़े रहे हैं और अपनी साफ-सुथरी छवि तथा जनसंपर्क अभियानों के लिए जाने जाते हैं. अब उनके बेटे की यह मुलाकात कुम्हरार की राजनीति में नए समीकरण का संकेत मानी जा रही है. हालांकि वेदांत ने इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है.

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पिता सुनील वर्मा बीजेपी और कायस्थ समाज दोनों के एक अहम चेहरा हैं, 1980 वर्ष से भाजपा के सदस्य रहे और सेवानिर्मित होने के बाद लगातार पूरे कुम्हरार क्षेत्र में लगातार पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान चलाकर चुनाव की तैयारी में जुटे थे.

सुनील वर्मा की पहचान पार्टी में एक साफ-सुथरी छवि वाले नेता के रूप में होती है. उन्होंने बिहार सरकार के आठ महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्य किया है और हमेशा निर्दोष सेवा रिकॉर्ड बनाए रखा है. वे पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के विश्वस्त और उनके नजदीकी माने जाते थे.

कुम्हरार विधानसभा सीट खास चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह पटना जिले की एक प्रमुख और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीट मानी जाती है, जहां से कई बार भाजपा का दबदबा रहा है. इस सीट को राजधानी पटना की राजनीतिक नब्ज कहा जाता है. यही वजह है कि यह सीट अब बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से