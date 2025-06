बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के पहनावे को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है. विजयवर्गीय ने कहा कि कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती हैं. उनको मैं अपने साथ फोटो भी नहीं खिंचवाने देता. उनके इस बयान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसको लेकर सियासी बवाल मच सकता है.

दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को इंदौर के नेहरू पार्क स्थित सिंदूर वाटिका में पौधोरोपण कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस दौरान विजयवर्गीय ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की. मंत्री ने कहा, 'हमारे यहां अच्छे कपड़े, गहने और श्रंगार करने वाली महिलाओं को अच्छा मानते हैं. लेकिन विदेश में जो लड़की कम कपड़े पहनती हैं, उनको अच्छा मानते हैं.'

वीडियो में क्या-क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय

उन्होंने आगे कहा, 'विदेश में एक कहावत है. जिस तरह कम कपड़े पहनने वाली लड़कियों को सुंदर माना जाता है, उसी तरह कम भाषण देने वाले नेताओं को अच्छा माना जाता है. लेकिन मैं इसको नहीं मानाता हूं. मुझे कम कपड़े पहने महिला अच्छी नहीं लगती है. मेरे साथ कम कपड़े पहने कोई लड़की सेल्फी खिंचाने आती है तो मैं मना कर देता हूं. कहता हूं पहले पूरे कपड़े पहनकर आओ तब खिंचाना.'

VIDEO | Here is what MP Minister Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline ) says on women who wear skimpy clothes: "I believe women should dress beautifully in Indian attire, as it is highly regarded in our culture. But, in some other countries, women who wear less clothes are often… pic.twitter.com/3FhKERsHNX