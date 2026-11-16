सोनिया गांधी की बुक लॉन्चिंग में पहुंचे BJP के एकमात्र नेता, मिली सबसे आगे की सीट, बोले- 'मैंने किताब पढ़ी, ये शानदार है'

सोनिया गांधी के बुक लॉन्च कार्यक्रम में बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की एंट्री चर्चा का विषय बन गई. उन्हें फ्रंट रो में जगह मिली और उन्होंने किताब पढ़ने के बाद इसकी जमकर तारीफ की.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) की लॉन्चिंग कई मायनों में खास रही. सोमवार (16 नवंबर 2026) शाम को दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी लोग मौजूद थे, वहीं बीजेपी के एक नेता की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा.

ये नेता कोई और नहीं, बल्कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह थे. वह न सिर्फ कार्यक्रम में पहुंचे, बल्कि उन्हें सबसे आगे की कतार में जगह भी मिली. कार्यक्रम के बाद उन्होंने सोनिया गांधी की किताब की जमकर तारीफ की और कहा कि ये बेहद शानदार तरीके से लिखी गई है.

किताब पढ़ चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह

सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में शामिल होने के बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "यह एक शानदार किताब है, मैंने इसे पढ़ा है. इसे बहुत अच्छी तरह लिखा गया है." उनकी इस प्रतिक्रिया ने कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को और चर्चा में ला दिया.

#WATCH | Delhi: At the launch event of Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I see Amrinder Singh Ji here... We saw them (Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi) argue, but we only saw them fight once. The coincidence of coincidences, my father was speaking to Amrinder Singh on the phone when it happened... That was the only time we ever saw them fight. I've never seen this in another house. Every meal, there would be Papa, and on Papa's lap, there would be Mamma. I thought this was a normal thing, so I would go to my friend's house, and they wouldn't be sitting in each other's laps. I'd ask my friends, "Guys, what is going on? Why is your mother not sitting on your father's lap?" At lunchtime, dinnertime, Mamma was sitting on Papa's lap..." (Source: Congress) November 16, 2026

क्या दोबारा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे?

अमरिंदर सिंह से जब ये सवाल किया गया कि क्या वह दोबारा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है।.उनके मुताबिक, सोनिया गांधी भी पहले उनकी किताबों के लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं. ऐसे में वह भी सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन में शामिल होने आए हैं. उनके आने के पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं, बल्कि पुराना व्यक्तिगत रिश्ता था.

(Image Source- PTI)

गांधी परिवार से पुराने और करीबी रिश्ते

कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच लंबे समय से करीबी और निजी संबंध रहे हैं. उनके मुताबिक, कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. वह अपने पुराने पारिवारिक रिश्तों की वजह से यहां पहुंचे थे.

#WATCH | Delhi: At the launch event of Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Former Punjab CM and BJP leader Captain Amarinder Singh says, "It is a wonderful book; I read it...It is a very well-written book..." On being asked if he would rejoin Congress, he says, "No...Sonia Ji came to my book launches also, so I am very happy to come to the launch event of her memoir..." — ANI (@ANI) November 16, 2026

अंबिका सोनी ने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद राजनीति नहीं था. राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि सोनिया गांधी की किताब का लॉन्च एक गैर-राजनीतिक आयोजन है. हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि कांग्रेस निश्चित रूप से अमरिंदर सिंह को अपने साथ देखना चाहेगी.

भूपेश बघेल ने भी की वापसी की बात

कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम में पहुंचने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह और उनके बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों पुराने दोस्त हैं. बघेल ने ये भी कहा कि अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस आते हैं तो उन्हें खुशी होगी.

#WATCH | Delhi: After attending the launch event of Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Congress MP Pawan Khera says, "The book is deeply emotional; with every turn of the page, the reader encounters a new sentiment. It is written with such beauty—imbued with profound emotion—and offers a unique pleasure, distinct from the usual realm of politics..." On Former Punjab CM and BJP leader Captain Amarinder Singh attending the event, he says, "I do not believe it would be appropriate to discuss politics right now. Today has been a deeply emotional evening. Many of us, who were young when we first saw Rajiv-ji and were inspired by him to enter politics, found ourselves moved to tears by what was shared about him. It was a beautiful evening—one that transcends politics..." — ANI (@ANI) November 16, 2026

गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और पंजाब के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली. बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए. ऐसे में सोनिया गांधी की किताब के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर शुरू कर दी. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी उस तस्वीर की रही, जिसमें वह सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च कार्यक्रम में पहली कतार में बैठे नजर आए.

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