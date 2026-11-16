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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सोनिया गांधी की बुक लॉन्चिंग में पहुंचे BJP के एकमात्र नेता, मिली सबसे आगे की सीट, बोले- 'मैंने किताब पढ़ी, ये शानदार है'

सोनिया गांधी के बुक लॉन्च कार्यक्रम में बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की एंट्री चर्चा का विषय बन गई. उन्हें फ्रंट रो में जगह मिली और उन्होंने किताब पढ़ने के बाद इसकी जमकर तारीफ की.

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Gaurav Barar

Updated : Nov 16, 2026, 11:37 PM IST

सोनिया गांधी की बुक लॉन्चिंग में पहुंचे BJP के एकमात्र नेता, मिली सबसे आगे की सीट, बोले- 'मैंने किताब पढ़ी, ये शानदार है'

सोनिया गांधी की आत्मकथा लॉन्च कार्यक्रम में मौजूद मेहमान (Image- PTI)

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कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) की लॉन्चिंग कई मायनों में खास रही. सोमवार (16 नवंबर 2026) शाम को दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी लोग मौजूद थे, वहीं बीजेपी के एक नेता की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा.

ये नेता कोई और नहीं, बल्कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह थे. वह न सिर्फ कार्यक्रम में पहुंचे, बल्कि उन्हें सबसे आगे की कतार में जगह भी मिली. कार्यक्रम के बाद उन्होंने सोनिया गांधी की किताब की जमकर तारीफ की और कहा कि ये बेहद शानदार तरीके से लिखी गई है.

किताब पढ़ चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह

सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में शामिल होने के बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "यह एक शानदार किताब है, मैंने इसे पढ़ा है. इसे बहुत अच्छी तरह लिखा गया है." उनकी इस प्रतिक्रिया ने कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को और चर्चा में ला दिया.  

 

क्या दोबारा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे?

अमरिंदर सिंह से जब ये सवाल किया गया कि क्या वह दोबारा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है।.उनके मुताबिक, सोनिया गांधी भी पहले उनकी किताबों के लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं. ऐसे में वह भी सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन में शामिल होने आए हैं. उनके आने के पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं, बल्कि पुराना व्यक्तिगत रिश्ता था. 

amrinder singh(Image Source- PTI)

गांधी परिवार से पुराने और करीबी रिश्ते 

कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच लंबे समय से करीबी और निजी संबंध रहे हैं. उनके मुताबिक, कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. वह अपने पुराने पारिवारिक रिश्तों की वजह से यहां पहुंचे थे. 

 

अंबिका सोनी ने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद राजनीति नहीं था. राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि सोनिया गांधी की किताब का लॉन्च एक गैर-राजनीतिक आयोजन है. हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि कांग्रेस निश्चित रूप से अमरिंदर सिंह को अपने साथ देखना चाहेगी. 

भूपेश बघेल ने भी की वापसी की बात

कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम में पहुंचने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह और उनके बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों पुराने दोस्त हैं. बघेल ने ये भी कहा कि अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस आते हैं तो उन्हें खुशी होगी.

 

गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और पंजाब के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली. बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए. ऐसे में सोनिया गांधी की किताब के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर शुरू कर दी. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी उस तस्वीर की रही, जिसमें वह सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च कार्यक्रम में पहली कतार में बैठे नजर आए.

ये भी पढ़ें- इंदिरा गांधी से क्यों डरती थीं सोनिया गांधी? बुक लॉन्चिंग में खोले जिंदगी के राज, बताया- क्यों नहीं चाहती थीं राजीव गांधी राजनीति में आएं

 

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