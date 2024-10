Maharashtra BJP 1st List : भारतीय जनता पार्टी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके गढ़ नागपुर दक्षिण पश्चिम से मैदान में उतारा गया है. भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण ने भोकर सीट से उम्मीदवारी हासिल की है.

सूची में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और प्रमुख मंत्री गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार और अतुल सावे जैसे प्रमुख नाम भी शामिल हैं. राज्य भाजपा प्रमुख चन्द्रशेखर बावनकुले कामठी से, मंत्री गिरीश महाजन जामनेर से, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बल्लारपुर से, श्रीजया अशोक चव्हाण भोकर से, आशीष शेलार वांड्रे वेस्ट से, मंगल प्रभात लोढ़ा मालाबार हिल से चुनाव लड़ेंगे. कोलाबा से राहुल नार्वेकर, सतारा से छत्रपति शिवेंद्र राजे भोसले.

BJP releases the first list of 99 candidates for the #MaharashtraElection2024.



Deputy CM Devendra Fadnavis to contest from Nagpur Souty West, state BJP chief Chandrashekhar Bawankule from Kamthi, minister Girish Mahajan from Jamner, minister Sudhir Mungantiwar from Ballarpur,… pic.twitter.com/uzPHuWuzIt