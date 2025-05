कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो विधायकों पर बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है. बीजेपी ने विधायक एस टी सोमशेखर और ए शिवराम हेब्बार को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने कहा कि दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण एक्शन लिया गया है.

एसटी सोमशेकर यशवंतपुर विधानसभा से विधायक हैं. जबकि शिवराम हेब्बार येल्लापुर येल्लापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं. केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने एक पत्र जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि विधायक सोमशेकर और हेब्बार द्वारा पार्टी के अनुशासन की बार-बार उल्लंघन किया जा रहा था. जिसकी वजह से दोनों नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है.

केंद्रीय अनुशासन समिति ने 25 मार्च 2025 को दोनों विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा था. जिसके जवाब पर काफी विचार किया गया और पार्टी अनुशासन के बार-बार उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई का निर्णय लिया गया. वर्तमान में दोनों विधायक किसी भी पद पर नहीं रहेंगे.

The BJP Central Disciplinary Committee has expelled MLA A Shivaram Hebbar from the BJP for a period of six years. pic.twitter.com/fGK5BDaShZ