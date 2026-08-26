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पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के 100 दिन पूरे, Zee 24 Ghanta कॉन्क्लेव में CM शुभेंदु अधिकारी ने किए कई बड़े ऐलान

‘Zee 24 Ghanta’ के मेगा कॉन्क्लेव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ‘सरकार के 100 दिन’ के खास मौके पर राज्य के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. ये कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 26, 2026, 08:37 PM IST

पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के 100 दिन पूरे, Zee 24 Ghanta कॉन्क्लेव में CM शुभेंदु अधिकारी ने किए कई बड़े ऐलान

West Bengal cm Suvendu Adhikari

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‘Zee 24 Ghanta’ के मेगा कॉन्क्लेव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ‘सरकार के 100 दिन’ के खास मौके पर राज्य के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. ये कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना विन पेश किया और कई अहम घोषणाएं की हैं.

कॉन्क्लेव में तीन नई समिति गठिन का ऐलान

कॉन्क्लेव में सीएम अधिकारी ने कॉन्क्लेव के दौरान तीन नई समिति गठिन का ऐलान किया है. इसमें औद्योगिक पुनरुद्धार, प्रशासनिक फैसलों और कथित भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करने वाली तीन विशेष समितियों का गठन शामिल था. इस कॉन्क्लेव ने पश्चिम बंगाल के पूरे मंत्रिपरिषद, वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, विधायकों और अन्य प्रमुख हस्तियों को राज्य की मौजूदा चुनौतियों, नीतिगत प्राथमिकताओं और भविष्य की राह पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया. इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल को आकार देने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई चर्चाएं हुईं.

कार्यक्रम में क्या बोले सीएम?

जी 24 घंटा के कॉन्क्लेव में CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "100 दिनों में परफॉर्मेंस का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है. अब जख्म भरने का समय है. सत्ता में आने के बाद मैंने देखा कि पिछली सरकार राज्य को कंगाल कर गई थी. अब बंगाल को आत्मनिर्भर बनना होगा." बता दें कि सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण तीन विशेष समितियों की घोषणा थी. जबकि उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री तापस रॉय औद्योगिक बंद की जांच करने और एक नए औद्योगिक ढांचे का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व करेंगे. अन्य दो समितियों का नेतृत्व वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता और मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल करेंगे, जो पिछले प्रशासन के कथित भ्रष्ट आचरण और नीतिगत निर्णयों की जांच करेंगे. 

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मुद्दे पर सीएम अधिकारी ने 'जी 24 घंटा' प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए रतन टाटा के पश्चिम बंगाल से जाने के हालात को याद किया और कहा कि उनकी सरकार ऐसा माहौल बनाने के लिए काम करेगी, जिसमें बिजनेस बिना किसी रुकावट के चल सकें. सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में सीएम ने बॉर्डर वाले इलाकों में BSF की भूमिका को मजबूत करने की बात कही है. सीएम ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई घटनाओं, जिनमें कथित तौर पर देश-विरोधी नारेबाजी को लेकर बात की है.

पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने भी कॉन्क्लेव में बात की और 'प्रगति में साझेदारी' और 'सभी के लिए पर्यटन' के तहत राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने की योजनाओं के बारे में बताया. राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने राज्य में शहरी प्रशासन और बुनियादी ढांचे के सामने आ रही चुनौतियों के बारे में बात की, जबकि कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने जी 24 घंटा के कॉन्क्लेव में पश्चिम बंगाल में केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर चर्चा की.

जी 24 घंटा बना शासन और जन-चर्चा का संवाद

जी 24 घंटा के मेगा कॉन्क्लेव ने इस अवधि की समीक्षा से आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल के भविष्य को तय करने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए एक व्यापक मंच तैयार किया है. इंडस्ट्री और नौकरियों से लेकर कल्याण, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और गवर्नेंस तक, इन सत्रों में कई दृष्टिकोण सामने आए और राज्य के लिए तत्काल चुनौतियों और लंबी अवधि की प्राथमिकताओं पर विचार किया गया है. सीनियर राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और अन्य प्रमुख हस्तियों की भागीदारी के साथ, जी 24 घंटा के मेगा कॉन्क्लेव ‘सरकार 100 दिन’ ने राज्य के राजनीतिक और सार्वजनिक-नीति परिदृश्य पर अहम नजरिए को एक मंच पर इकट्ठा किया. ये कॉन्क्लेव पश्चिम बंगाल की प्राथमिकताओं पर बातचीत, घोषणाओं और चर्चाओं का जरिया बना और साथ ही इसने दर्शकों को उन बहसों और फैसलों को करीब से समझने का मौका दिया जो राज्य के अगले दौर को आकार दे रहे हैं.

नीति-निर्माताओं और राजनेताओं को सीधे नागरिकों के सामने लाकर, Zee 24 Ghanta ने खुली बातचीत, जनता की नजर और शासन में ज्यादा पारदर्शिता के लिए एक मंच तैयार किया है. इस प्लेटफॉर्म ने सरकार को अपनी प्राथमिकताएं, योजनाएं और घोषणाएं सीधे लोगों के सामने रखने का मौका दिया है और साथ ही जनहित के मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने की भी सुविधा दी. ऐसा करके Zee 24 Ghanta मेगा कॉन्क्लेव ने सत्ता में बैठे लोगों और जिन लोगों की वो सेवा करते हैं, उनके बीच एक पुल के तौर पर मीडिया की भूमिका को मजबूत की है. 

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