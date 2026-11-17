यूपी में आगामी विधासनभा चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरे एक्शन मोड में है. पार्टी 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जिसे मथुरा में हो रहे चिंतन शिविर में तय किया गया.

मथुरा में दो दिवसीय चिंतन शिविर का 17 नंवबर को आखिरी दिन है

चिंतन शिविर में भाजपा के 54 सीनियर नेता शामिल हो रहे हैं

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है. मथुरा में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन 16 नवंबर को पार्टी ने चुनाव के लिए मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर, यूसीसी, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद समेत 5 मुद्दे तय किए. सुरक्षा और विकास भी चुनाव में बीजेपी का प्रमुख मुद्दा होगा. बीजेपी इन्हीं पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

पहले दिन पार्टी ने कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा फिर प्रमुखता से उठाया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर बनाने की बात कही. उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कारसेवा में शामिल होने की चुनौती भी दी.

अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी

मथुरा में सोमवार को चिंतन शिविर के पहले दिन बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या हुई हमारी है... अब मथुरा की बारी है. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो उन्हें श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रस्तावित कारसेवा में शामिल होना चाहिए. केशव प्रसाद ने कहा कि वह खुद भी उनके साथ कारसेवा में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनेगा. यह कानूनी प्रक्रिया से हो या आपसी बातचीत से, लेकिन यह पार्टी की प्राथमिकता में है.

बीजेपी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी 2027 के चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है. मथुरा में 54 सीनियर नेताओं की मौजूदगी में हो रहे चिंतन शिविर में पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए.

पश्चिमी यूपी की 121 सीटों पर नजर

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के लिए मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सियासी मायने भी हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 121 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 2022 के चुनाव में 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस क्षेत्र में धार्मिक मुद्दों के साथ जातीय समीकरण भी चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं. वहीं ब्रज क्षेत्र की 65 सीटों में से भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

पार्टी को उम्मीद है कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर वह हिंदू मतदाताओं को एक साझा धार्मिक पहचान के आधार पर जोड़ सकेगी. खासकर ऐसे समय में जब विपक्ष समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटा है.

अखिलेश के दौरे से भी जुड़ा सियासी संदेश

अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को पत्नी डिंपल यादव के साथ अयोध्या में राम मंदिर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया है. उन्होंने इसके बाद वृंदावन जाने के संकेत भी दिए हैं. इसे सपा प्रमुख की ओर से सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में बीजेपी का मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

BJP उठाती रही है मथुरा का मुद्दा

बीजेपी लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवादित स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग उठाती रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ब्रज क्षेत्र के विकास और धार्मिक महत्व पर जोर देते रहे हैं.

UCC बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल

मथुरा में हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता देने के साथ बीजेपी के चुनावी एजेंडे में समान नागरिक संहिता (UCC) भी शामिल है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कहा था कि 2027 में सत्ता में लौटने पर उत्तर प्रदेश में UCC लागू किया जाएगा. इसके साथ ही सुरक्षा, राष्ट्रवाद और विकास को भी बीजेपी ने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है.

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