लखनऊ: कफ सिरप रैकेट के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि, DGP का बयान- बांग्लादेश और नेपाल में भी सप्लाय होने की आशंका | 1500 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक्टर सोनू सूद और पहलवान द ग्रेट खली को कानपुर पुलिस ने भेजा नोटिस | विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गज़ल होटल मामले में हाईकोर्ट ने दोनों भाईयों की अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ाई

भारत

बीजेपी वाले राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रविवादी हैं...', वंदे मातरम् पर संसद में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव का हमला

Parliament Winter Session: लोकसभा में वंदे मातरम् पर हुई चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा वार किया. उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी नहीं, बल्कि राष्ट्रविवादी पार्टी है.

राजा राम

Updated : Dec 08, 2025, 04:03 PM IST

बीजेपी वाले राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रविवादी हैं...', वंदे मातरम् पर संसद में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव का हमला

अखिलेश यादव (फोटो-संसद टीवी)

Parliament Winter Session: लोकसभा में वंदे मातरम् पर हुई चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. सपा प्रमुख ने शुरुआती संबोधन में ही साफ कह दिया कि भाजपा खुद को राष्ट्रवादी बताती है, लेकिन उसका आचरण राष्ट्रवादी नहीं बल्कि "राष्ट्रविवादी" है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् सिर्फ गाने का विषय नहीं, इसे निभाने का भाव भी होना चाहिए, लेकिन आज सत्ता पक्ष इसे राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है. 

वंदे मातरम् के वास्तविक महत्व को कैसे समझेंगे?

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार और उसके सांसद हर काम का श्रेय लेना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों से भाजपा का वैचारिक संबंध नहीं रहा, उन्हीं की विरासत को आज अपना बताया जा रहा है. सपा प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा के गठन के समय ही यह बहस हुई थी कि क्या पार्टी धर्मनिरपेक्ष समाजवाद के रास्ते पर चलेगी या नहीं, लेकिन आज उसका रुख पूरी तरह बदल चुका है. सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, वे वंदे मातरम् के वास्तविक महत्व को कैसे समझेंगे? उनके अनुसार, राष्ट्रगीत को सिर्फ दिखावे या राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

राष्ट्रगीत सभी का है

सदन में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों का बड़े पैमाने पर एकीकरण किया, जिसकी वजह से 26 हजार से अधिक स्कूल बंद हो गए. उन्होंने कहा कि शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा किए बिना वंदे मातरम् का संदेश अधूरा है. सपा प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रगीत सभी का है, न कि किसी एक दल की विचारधारा का प्रतीक.

