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राज्यसभा चुनाव के लिए 8 जून नामांकन की लास्ट डेट है. इससे पहले ही बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. जिस तरह के समीकरण है, उसके अनुसार इनका जीतना तय माना जा रहा है.
bjp announces rajya sabha candidates: बीजेपी ने राज्यसभा की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं. 18 जून को 24 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और उसी दिन परिणामों की घोषणा भी होनी है. जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत है और उम्मीदवारों को जीतने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं.
सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो यहां से बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ को उतारा है तो वहीं युवा चेहरों में एबीवीपी कैडर के रजनीश अग्रवाल को मौका दिया है. पिछली बार के राज्यसभा चुनावों में भी बीजेपी ने चौंकाया था और एक अनाम से नाम सुमेर सिंह सोलंकी को अपना कैंडिडेट बनाकर राज्यसभा में भेजा था. ऐसा ही इस बार भी किया गया और रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है.
वहीं, हम बात करें राजस्थान की तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा टिकट का दमदार कैंडिडेट माना गया था. अगले साल पंजाब इलेक्शन भी होने हैं तो उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी. बीजेपी ने इस मामले में चौंकाया और डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतार दिया.
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अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक को उम्मीदवार बनाया गया है तो वहीं मणिपुर से ए. शारदा देवी को टिकट दिया गया है. मणिपुर से पूर्ण सीएम एन बीरेन सिंह की दावेदारी मानी जा रही थी लेकिन उनका पत्ता भी कट गया है.
गुजरात में 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन चारों सीटों के उम्मीदवार बीजेपी ने तय कर दिए गए हैं. इनके नाम राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जीतेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया हैं. जिन सीटों पर पेंच फंस सकता हैं, उन राज्यों के उम्मीदवारों पर अभी चुप्पी साधी हुई है. इनमें से झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय और मिजोरम हैं.
बता दें कि राज्यसभा की 24 सीटों पर इलेक्शन होना है. इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है तो वहीं मतदान की तारीख 18 जून है. इन 24 सीटों में आंध्र प्रदेश से 4, गुजरात से 4 , कर्नाटक से 4, मध्य प्रदेश से 3, राजस्थान से 3, झारखंड से 2 और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम से 1-1 सीट हैं.