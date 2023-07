चुनावी राज्यों में BJP की नई टीम का ऐलान, भूपेंद्र यादव को MP तो प्रह्लाद जोशी को राजस्थान की कमान

डीएनए हिंदी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसी साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को राजस्थान, वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है.

बता दें कि इसी साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होंगे. इन राज्यों में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं. इसी के मद्देनजर बीजेपी अपने संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने में जुटी है. पार्टी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल और हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान का सह-प्रभारी बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को छत्तीसगढ़ का सह-प्रभारी नियुक्ति किया गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को MP और सुनील बंसल को तेलंगाना का सह-प्रभारी बनाया है.

क्यों होती है चुनाव प्रभारी की नियुक्ति?

प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति करती है. प्रभारी व सह प्रभारी चुनावी राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं और चुनावी रणनीति को धार देने में भूमिका निभाते हैं. चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चयन में भी उनकी अहम भूमिका होती है. प्रभारी और सह-प्रभारी राज्य नेतृत्व व केंद्रीय नेतृत्व के बीच सेतु का काम भी करते हैं.

