Bird Flu: केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम जिलों में बर्ड फ्लू का कहर, कई बटेर और मुर्गियों में पाए गए बीमारी के लक्षण

साल 2025 के अंत में केरल के कई जिलों में बर्ड फ्लू बीमारी फैल गई है. केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम जिलों में अत्यधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) वायरस की पुष्टि हुई है, भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज (NIHSAD) में हुए परीक्षणों में यह पुष्टि हुई है. बता दें कि केरल के अलप्पुझा जिले के आठ पंचायतों के एक-एक वार्ड और कोट्टायम जिले के चार गांवों में संक्रमण मिला है.

इन पंचयातों में फैला बर्ड फ्लू

अलप्पुझा जिले के नेदुमुडी पंचायत में मुर्गियों में चेरुथना, करुवट्टा, कार्तिकप्पल्ली, अंबलप्पुझा साउथ, पुन्नप्रा साउथ, थकझी और पुरक्कड़ में ये बीमारी बत्तखों में और कुरुप्पंथरा, मंजूर, कल्लुपुरक्कल, वेलूर में ये बीमारी बड़ी तादात में पक्षियों में पाई गई है. प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए संक्रमित स्थलों से 1 किलोमीटर की त्रिज्या में सभी घरेलू पक्षियों (मुर्गी, बत्तख सहित) की कुलिंग शुरू करने का निर्णय लिया है.

आपात बैठक बुलाई गई

इसके लिए आपात बैठक बुलाई गई है. केंद्र सरकार के 2021 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार कुलिंग और अन्य रोकथाम के उपाय किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि संक्रमित क्षेत्रों से 10 किमी के आसपास मुर्गी, बत्तख, बटेर और अन्य घरेलू पक्षियों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. प्रभावित क्षेत्रों के आसपास की स्थानीय निकायों में भी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. केंद्र सरकार के 2021 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार कुलिंग और अन्य रोकथाम के उपाय किए जाएंगे. अधिकारियों के अनुसार, कुट्टनाड क्षेत्र में बत्तख पालन अभी भी खुले में किया जाता है, जिससे पक्षी इस तरह की बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं.

क्रिसमस और न्यू ईयर के मौसम में मुर्गी-बत्तख की मांग चरम पर होती है ऐसे में यह प्रकोप पोल्ट्री किसानों के लिए गंभीर आर्थिक झटका लगा है प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी असामान्य पक्षी मृत्यु की सूचना तुरंत देने की अपील की है.

