AI समिट में शामिल नहीं होंगे बिल गेट्स, क्या Epstein Files की वजह से उठाया ये बड़ा कदम?

बिल गेट्स AI समिट में शामिल नहीं होंगे. कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स का नाम आने और उस पर हुए विवाद की वजह से ये फैसला लिया गया है. जानें डिटेल्स...

राजधानी दिल्ली में AI के दिग्गजों का महाकुंभ लगा हुआ है. करीब 51 AI कंपनियां अपने इनोवेशंस का प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंची हैं. इस समिट में पूरी दुनिया के टेक जगत के दिग्गज भी शामिल होने वाले हैं. हालांकि, ग्लोबल विजिनरीज़ की लिस्ट से माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स का नाम गायब दिखा. जबकि पहले बिल गेट्स का नाम इस लिस्ट में शामिल था. सरकार से जुड़े सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि बिल गेट्स AI समिट में शामिल नहीं होंगे. कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स का नाम आने और उस पर हुए विवाद की वजह से ये फैसला लिया गया है.

भारत दौरे पर हैं बिल गेट्स

बिल गेट्स का नाम इस लिस्ट से बाहर होना इसलिए भी चौंकाने वाला है कि गेट्स इन दिनों भारत दौरे पर हैं. एक दिन पहले वह आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में थे. यहां उन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास की तारीफ की थी.लबिल गेट्स ने X पर पोस्ट किया था, 'एन चंद्रबाबू नायडू ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद. हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन के क्षेत्र में AI, टेक और नए इनोवेशन की मदद से आंध्र प्रदेश को विकास करते देखना उत्साहजनक है.'

Thank you for the warm welcome, @ncbn. It’s exciting to witness Andhra Pradesh’s growth being accelerated through AI, technology, and innovations across health, agriculture & education. https://t.co/m0qGFsVmMx — Bill Gates (@BillGates) February 16, 2026

Epstein Files में Bill Gates को लेकर क्या लिखा है?

एक ड्राफ्ट ईमेल में जेफ्री ने कथित तौर पर लिखा था कि बिल गेट्स शादी से बाहर संबंध में थे. इसमें जेफ्री ने ये भी लिखा था कि उसने गेट्स को ड्रग्स दिलवाने में, रूसी लड़कियों के साथ संबंध के बाद आई परेशानियों से निपटने में और शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंधों में मदद की.

एप्स्टीन फाइल्स में उन पर लगे आरोपों पर बिल गेट्स ने बीते दिनों माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था, 'उसके साथ बिताए एक-एक मिनट के लिए मैं शर्मिंदा हूं. मैं माफी मांगता हूं.' बिल गेट्स ने कहा कि वो ईमेल कभी भेजा ही नहीं गया था, वह एक झूठ है. उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा था, क्या वो किसी तरह से मुझ पर अटैक करना चाह रहा था?'

बिल गेट्स और एप्स्टीन की मुलाकात साल 2011 में हुई थी. उसके बाद 2014 तक तीन साल में उन दोनों की कई बार मुलाकात हुई लेकिन गेट्स कभी एप्स्टीन के कैरेबियन आईलैंड में नहीं गए. गेट्स ने यह भी कहा कि उनके अन्य महिलाओं से कोई संबंध नहीं रहे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से