FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
India AI Impact Summit में शामिल होंगे बिल गेट्स, लिस्ट से नाम हटने की खबरों के बीच आया नया अपडेट

India AI Impact Summit में शामिल होंगे बिल गेट्स, लिस्ट से नाम हटने की खबरों के बीच आया नया अपडेट

15 दिनों तक नाश्ता नहीं करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्या दिमाग तक होता है इसका असर?

15 दिनों तक नाश्ता नहीं करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्या दिमाग तक होता है इसका असर?

Salim Khan Hospitalised: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, दोनों बहनों संग पिता से मिलने पहुंचे सलमान खान

सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, दोनों बहनों संग पिता से मिलने पहुंचे सलमान खान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 

शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर

Top Hindu Population Countries: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?

दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?

Homeभारत

भारत

India AI Impact Summit में शामिल होंगे बिल गेट्स, लिस्ट से नाम हटने की खबरों के बीच आया नया अपडेट

Bill Gates के प्रवक्ता ने सफाई दी है कि गेट्स तय शेड्यूल के हिसाब से इंडिया एआई समिट में शामिल होंगे. इससे पहले खबर आई थी कि उनका नाम ग्लोबल विज़नरीज़ की लिस्ट से हट गया है और वो समिट में शामिल नहीं होंगे.

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 17, 2026, 02:38 PM IST

India AI Impact Summit में शामिल होंगे बिल गेट्स, लिस्ट से नाम हटने की खबरों के बीच आया नया अपडेट

Bill Gates with PM Modi (Photo- @BillGates)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स इंडिया एआई समिट में शामिल होंगे. वो तय शेड्यूल के मुताबिक ही 19 फरवरी को अपना की-नोट एड्रेस देंगे. इससे पहले PTI ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि बिल गेट्स  नाम ग्लोबल विज़नरीज़ की लिस्ट से हट गया है और वह समिट में शामिल नहीं होंगे.

गेट्स फाउंडेशन ने X पर लिखा, 'बिल गेट्स AI Impact Summit में शामिल हो रहे हैं. वो शेड्यूल के मुताबिक अपना की-नोट डिलिवर करेंगे. भारत AI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर है जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल है, जिसके विभिन्न सेक्टर्स AI को तेज़ी से अपना रहे हैं और तेज़ी से इनोवेट कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकिसत भारत के विज़न में AI एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है. ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है. भारत के बेहतरीन पब्लिक-प्राइवेट मॉडल में सरकार, स्टार्टअप्स, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री साथ मिलकर काम कर रहे हैं. भारत का ये मॉडल यह विश्वास दिलाता है कि AI को इम्पैक्ट, इन्क्लूज़न और पूरी दुनिया के लिए बनाया जा सकता है.'


अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
Top Hindu Population Countries: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?
दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?
Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक
लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
करियर, पैसा और स्वास्थ्य अचानक से गिरता जा रहा तो समझ लें कुंडली का ये ग्रह हो गया है श्रापित
करियर, पैसा और स्वास्थ्य अचानक से गिरता जा रहा तो समझ लें कुंडली का ये ग्रह हो गया है श्रापित
MORE
Advertisement