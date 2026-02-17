India AI Impact Summit में शामिल होंगे बिल गेट्स, लिस्ट से नाम हटने की खबरों के बीच आया नया अपडेट

Bill Gates के प्रवक्ता ने सफाई दी है कि गेट्स तय शेड्यूल के हिसाब से इंडिया एआई समिट में शामिल होंगे. इससे पहले खबर आई थी कि उनका नाम ग्लोबल विज़नरीज़ की लिस्ट से हट गया है और वो समिट में शामिल नहीं होंगे.

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स इंडिया एआई समिट में शामिल होंगे. वो तय शेड्यूल के मुताबिक ही 19 फरवरी को अपना की-नोट एड्रेस देंगे. इससे पहले PTI ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि बिल गेट्स नाम ग्लोबल विज़नरीज़ की लिस्ट से हट गया है और वह समिट में शामिल नहीं होंगे.

गेट्स फाउंडेशन ने X पर लिखा, 'बिल गेट्स AI Impact Summit में शामिल हो रहे हैं. वो शेड्यूल के मुताबिक अपना की-नोट डिलिवर करेंगे. भारत AI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर है जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल है, जिसके विभिन्न सेक्टर्स AI को तेज़ी से अपना रहे हैं और तेज़ी से इनोवेट कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकिसत भारत के विज़न में AI एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है. ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है. भारत के बेहतरीन पब्लिक-प्राइवेट मॉडल में सरकार, स्टार्टअप्स, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री साथ मिलकर काम कर रहे हैं. भारत का ये मॉडल यह विश्वास दिलाता है कि AI को इम्पैक्ट, इन्क्लूज़न और पूरी दुनिया के लिए बनाया जा सकता है.'

Bill Gates is attending the AI Impact Summit. He will be delivering his keynote as scheduled.



India is a global leader in artificial intelligence, powered by one of the world’s largest AI talent pools, rapid adoption across sectors, and innovation at population scale. Under the… pic.twitter.com/e3v8wXHBXA — Gates Foundation India (@BMGFIndia) February 17, 2026



