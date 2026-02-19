AI Impact Summit 2026 से बिल गेट्स ने बनाई दूरी, एपस्टीन फाइल विवाद के बीच कीनोट संबोधन रद्द

India AI Impact Summit 2026 में बिल गेट्स का कीनोट संबोधन रद्द हो गया है. एपस्टीन फाइल विवाद के बीच Gates Foundation ने कहा कि समिट के मुख्य फोकस को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया.

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे India AI Impact Summit 2026 के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. Microsoft के सह-संस्थापक बिल गेट्स, इस समिट में कीनोट संबोधन देने वाले थे. गेट्स फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि, वो अब अब इसमें हिस्सा नहीं लेंगे. Gates Foundation ने गुरुवार को इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय सावधानीपूर्वक विचार के बाद लिया गया है. गौरतलब है कि, हाल के दिनों में एपस्टीन फाइल से जुड़े कथित संबंधों को लेकर गेट्स का नाम चर्चा में रहा है, जिसके कारण उनके कार्यक्रम को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें लग रही थीं.

यह खबर अपडेट हो रही है..