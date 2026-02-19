FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

कोलकाता में सड़क पर पढ़ी गई नमाज, सुवेंदु अधिकारी ने वीडियो जारी किया, नमाज के लिए ट्रैफिक रोका गया- सुवेंदु, 33% वोट की खुशामदी- सुवेंदु अधिकारी | मौलाना अरशद मदनी का भड़काऊ बयान, हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश सफल नहीं होगी, मुस्लिम अपने मजहब पर जिंदा रहेंगे, मुस्लिमों की घर वापसी की बात हो रही है, 'हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले नेपाल से लें सबक', मुस्लिमों को मिटाने वाले मिट गए, वक्त बताएगा कौन क्या रहा और क्या बना, गलियों में जो खून बहेगा,किसका बहेगा-मदनी | यूपी- संभल में फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज, फिल्म निर्माता और निर्देशक के खिलाफ FIR, संभल के धनारी थाने में दर्ज की गई है FIR

AI Impact Summit 2026 से बिल गेट्स ने बनाई दूरी, एपस्टीन फाइल विवाद के बीच कीनोट संबोधन रद्द

PM बनते ही तारिक रहमान का बड़ा संदेश, बोले-बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता

जेलों में बने 'स्मोकिंग जोन'! राजपाल यादव ने सरकार से की अनोखी अपील, बोले- 'जब बिक्री हो रही तो जगह भी मिले'

मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश

भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति

T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम

भारत

AI Impact Summit 2026 से बिल गेट्स ने बनाई दूरी, एपस्टीन फाइल विवाद के बीच कीनोट संबोधन रद्द

India AI Impact Summit 2026 में बिल गेट्स का कीनोट संबोधन रद्द हो गया है. एपस्टीन फाइल विवाद के बीच Gates Foundation ने कहा कि समिट के मुख्य फोकस को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया.

राजा राम

Updated : Feb 19, 2026, 09:08 AM IST

AI Impact Summit 2026 से बिल गेट्स ने बनाई दूरी

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे India AI Impact Summit 2026 के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. Microsoft के सह-संस्थापक बिल गेट्स, इस समिट में कीनोट संबोधन देने वाले थे. गेट्स फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि, वो अब अब इसमें हिस्सा नहीं लेंगे. Gates Foundation ने गुरुवार को इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय सावधानीपूर्वक विचार के बाद लिया गया है. गौरतलब है कि, हाल के दिनों में एपस्टीन फाइल से जुड़े कथित संबंधों को लेकर गेट्स का नाम चर्चा में रहा है, जिसके कारण उनके कार्यक्रम को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें लग रही थीं. 

यह खबर अपडेट हो रही है.. 

मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश
भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति
T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम
AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'
Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी
धर्म
Phulera Dooj 2026 Date: आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
Ramzan 2026: 19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
