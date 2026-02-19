AI Impact Summit 2026 से बिल गेट्स ने बनाई दूरी, एपस्टीन फाइल विवाद के बीच कीनोट संबोधन रद्द

कोलकाता में सड़क पर पढ़ी गई नमाज, सुवेंदु अधिकारी ने वीडियो जारी किया, नमाज के लिए ट्रैफिक रोका गया- सुवेंदु, 33% वोट की खुशामदी- सुवेंदु अधिकारी | मौलाना अरशद मदनी का भड़काऊ बयान, हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश सफल नहीं होगी, मुस्लिम अपने मजहब पर जिंदा रहेंगे, मुस्लिमों की घर वापसी की बात हो रही है, 'हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले नेपाल से लें सबक', मुस्लिमों को मिटाने वाले मिट गए, वक्त बताएगा कौन क्या रहा और क्या बना, गलियों में जो खून बहेगा,किसका बहेगा-मदनी | यूपी- संभल में फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज, फिल्म निर्माता और निर्देशक के खिलाफ FIR, संभल के धनारी थाने में दर्ज की गई है FIR
India AI Impact Summit 2026 में बिल गेट्स का कीनोट संबोधन रद्द हो गया है. एपस्टीन फाइल विवाद के बीच Gates Foundation ने कहा कि समिट के मुख्य फोकस को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया.
दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे India AI Impact Summit 2026 के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. Microsoft के सह-संस्थापक बिल गेट्स, इस समिट में कीनोट संबोधन देने वाले थे. गेट्स फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि, वो अब अब इसमें हिस्सा नहीं लेंगे. Gates Foundation ने गुरुवार को इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय सावधानीपूर्वक विचार के बाद लिया गया है. गौरतलब है कि, हाल के दिनों में एपस्टीन फाइल से जुड़े कथित संबंधों को लेकर गेट्स का नाम चर्चा में रहा है, जिसके कारण उनके कार्यक्रम को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें लग रही थीं.
February 19, 2026
यह खबर अपडेट हो रही है..