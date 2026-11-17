सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से जेल में हैं.

'मैंने जिस न्याय के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, आज मुझे वो सब खोता हुआ दिखाई दे रहा है. मैं एक बार फिर डर गई हूं. खुद के लिए, परिवार के लिए और बच्चों के लिए. मुझे फिर से न्याय से भरोसा उठ जाने का डर है.'



बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर को दिए आदेश पर हैरानी जताई, जिसमें गैंगरेप और मर्डर के दोषी दो लोगों की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि यह आदेश उन्हें बिना बताए और उनकी बात सुने बिना दिया गया.

वकील के जरिए बिलकिस ने रखी बात

16 नवंबर को सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता के जरिए बिलकिस ने बयान में कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला. उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को राहत देने से पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनी.

नए ऑर्डर ने पुराने डर को सामने ला दिया: बिलकिस

बिलकिस बानो ने कहा कि वह सिर्फ 19 साल की थीं, जब 2002 की हिंसा ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी. उनका परिवार, घर और सुरक्षा की भावना छीन ली. न्याय के लिए 24 साल की लंबी लड़ाई को याद करते हुए कहा कि लोगों के सपोर्ट की वजह से उन्हें बार-बार कानूनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत मिली.

उन्होंने कहा कि परिवार और दोस्तों के सपोर्ट से धीरे-धीरे अपनी जिंदगी फिर से बसाई थी और उन्हें अब शांति मिलने लगी थी, लेकिन अब इस नए ऑर्डर ने पुराने डर को एक बार फिर सामने ला दिया है.

मेरी बेटी को परेशान हुए बिना जीने का अधिकार: बानो

बिलकिस ने कहा कि वो अपने बच्चों और दूसरी महिलाओं के लिए लड़ रही हैं ताकि किसी भी सर्वाइवर को अपनी बाकी जिंदगी इंसाफ के लिए लड़ते हुए न बितानी पड़े. उन्होंने कहा, 'मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी. मुझे लड़ना ही होगा.'

पीड़िता ने तीन साल की बेटी सलेहा का जिक्र करते हुए कहा कि बच्ची को परिवार के खिलाफ हुए अपराध के नतीजों से परेशान हुए बिना जीने का अधिकार है.

पीड़िता ने कहा, 'वह लड़ाई को जारी रखेंगी क्योंकि किसी भी महिला, किसी भी सर्वाइवर, किसी भी नागरिक को बराबरी की इस परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए और न ही पूरी जिंदगी न्याय के लिए लड़ते-लड़ते गुजारनी चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को बिपिनचंदर कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढ़िया की सजा सस्पेंड कर दी थी. अदालत ने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं और इनमें से एक दिव्यांग भी है.

सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा दोषियों की तरफ से अदालत में पेश हुए थे, जबकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोषियों की याचिकाओं का विरोध किया था.

4 साल पहले गुजरात सरकार ने दोषियों को दी थी माफी

अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इस मामले में 11 दोषियों की सजा को माफ कर दिया था, लेकिन 8 जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था. टॉप कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार सजा माफ नहीं कर सकती क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया था. जिसके बाद दोषियों को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया.



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