Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, यहां मिलेगी सटीक जानकारी

Bilaspur Train Accident: रेल प्रशासन ने अपील की है कि प्रभावित यात्री और उनके परिजन इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करके आवश्यक जानकारी प्राप्त करें. राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहकर स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं.
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई, जब एक मालगाड़ी और लोकल ट्रेन के बीच अप्रत्याशित टक्कर हो गई. हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं, जबकि कुछ लोगों की मृत्यु की भी पुष्टि की गई है. राहत एवं बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. रेलवे प्रशासन ने दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सहायता और जांच के निर्देश दिए हैं.
रेल प्रशासन ने हादसे में प्रभावित यात्रियों और उनके परिजनों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है. मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ₹5 लाख तथा सामान्य रूप से घायल यात्रियों को ₹1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहकर स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं.
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त (Commissioner of Railway Safety - CRS) द्वारा की जाएगी. इस जांच के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
रेल प्रशासन ने अपील की है कि प्रभावित यात्री और उनके परिजन इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करके आवश्यक जानकारी प्राप्त करें. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हर संभव राहत, बचाव और सहायता कार्य पूरी तत्परता के साथ जारी हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और देखभाल में कोई कमी न रहे.
