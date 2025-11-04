Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई कोरबा पैसेंजर ट्रेन, 6 लोगों की मौत

Chhattisgarh's Bilaspur Train Accident: कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन के लाल कदान इलाके में हुई.

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ है. जयरामनगर और कोटमीसोनार के बीच कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में 6 लोगों मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं. दोनों ट्रेनों के बीच भिड़ंत इतनी तेज थी कि कई कोच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंच गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कोरबा पैसेंजर ट्रेन गेवरा से बिलासपुर जा रही थी, जबकि मालगाड़ी बिलासपुर से आ रही थी. इस बीच बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन के लालखदान के पास दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई, जिससे जोरदार टक्कर हो गई. इस घटना के वीडियो और फोटोज सामने आए हैं. जिनमें देखा जा सकता है कि कोरबा पैसेंजर ट्रेन के कोट मालगाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं.

टक्कर इतनी भयानक थी कि यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. कई डिब्बे पटरी से उतर गए. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार, हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

हादसे के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने यात्रियों और परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. ये नंबर यात्रियों की जानकारी और सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे.

चंपा जंक्शन: 808595652

रायगढ़: 9752485499, 8602007202

पेंड्रा रोड- 8294730162

