FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CM ममता बनर्जी की अगुवाई SIR के विरोध में मार्च

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, यहां मिलेगी सटीक जानकारी

बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, यहां मिलेगी सटीक जानकारी

सिंगल हैं या मैरिड? जानें ICC वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर का Relationship Status

सिंगल हैं या मैरिड? जानें ICC वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर का Relationship Status

कौन हैं तेजस मुंदड़ा जिन्होंने CA फाइनल में किया टॉप? जानें किस स्ट्रैटजी से लाए AIR 2

कौन हैं तेजस मुंदड़ा जिन्होंने CA फाइनल में किया टॉप? जानें किस स्ट्रैटजी से लाए AIR 2

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा

Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा

Gopichand Hinduja Networth: भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा

भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा

Homeभारत

भारत

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई कोरबा पैसेंजर ट्रेन, 6 लोगों की मौत

Chhattisgarh's Bilaspur Train Accident: कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन के लाल कदान इलाके में हुई.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 04, 2025, 05:50 PM IST

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई कोरबा पैसेंजर ट्रेन, 6 लोगों की मौत

बिलासपुर में ट्रेन एक्सिडेंट

Add DNA as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ है. जयरामनगर और कोटमीसोनार के बीच कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में 6 लोगों मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं. दोनों ट्रेनों के बीच भिड़ंत इतनी तेज थी कि कई कोच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंच गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कोरबा पैसेंजर ट्रेन गेवरा से बिलासपुर जा रही थी, जबकि मालगाड़ी बिलासपुर से आ रही थी. इस बीच बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन के लालखदान के पास दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई, जिससे जोरदार टक्कर हो गई. इस घटना के वीडियो और फोटोज सामने आए हैं. जिनमें देखा जा सकता है कि कोरबा पैसेंजर ट्रेन के कोट मालगाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं.

टक्कर इतनी भयानक थी कि यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. कई डिब्बे पटरी से उतर गए. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार, हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
हादसे के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने यात्रियों और परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. ये नंबर यात्रियों की जानकारी और सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे.

चंपा जंक्शन: 808595652
रायगढ़: 9752485499, 8602007202
पेंड्रा रोड- 8294730162

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, यहां मिलेगी सटीक जानकारी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, यहां मिलेगी सटीक जानकारी
सिंगल हैं या मैरिड? जानें ICC वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर का Relationship Status
सिंगल हैं या मैरिड? जानें ICC वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर का Relationship Status
कौन हैं तेजस मुंदड़ा जिन्होंने CA फाइनल में किया टॉप? जानें किस स्ट्रैटजी से लाए AIR 2
कौन हैं तेजस मुंदड़ा जिन्होंने CA फाइनल में किया टॉप? जानें किस स्ट्रैटजी से लाए AIR 2
Dengue Ka Desi Upchar: डेंगू के मच्छरों पर भारी पड़ेंगे ये देसी नुस्खे, बुखार-दर्द से ऐसे बच सकते हैं आप
Dengue Ka Desi Upchar: डेंगू के मच्छरों पर भारी पड़ेंगे ये देसी नुस्खे, बुखार-दर्द से ऐसे बच सकते हैं आप
Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई कोरबा पैसेंजर ट्रेन, 6 लोगों की मौत
Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई कोरबा पैसेंजर ट्रेन, 6 लोगों की मौत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार
भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार
Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा
Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा
Gopichand Hinduja Networth: भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा
भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा
Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत
Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत
वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा
वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE