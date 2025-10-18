फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 30 लाख का पर्सनल लोने लेने पहुंची थी महिला, प्राइवेट बैंक वालों ने इस तरह से पकड़ा

यूपी के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां पर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जिसने बैंक में फर्जी दस्तावेज जमा कर 30 लाख रुपये का लोन निकालने की कोशिश की थी.

यूपी के बिजनौर से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बिजनौर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. इस महिला ने खुद को न्यायिक अधिकारी बताकर एक प्राइवेट बैंक से 30 लाख का पर्सनल लोन लेने की कोशिश की थी. इस महिला के साथ उसके साथ कथित सहायक और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है. खबरों के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण गोपाल ने बताया कि गिरफ्तार महिला की पहचान आयशा परवीन के रूप में हुई है.

30 लाख के लोन के लिए किया था अप्लाई

महिला ने दावा किया था कि वह रामपुर में पदस्थ हैं. आयशा परवीन ने अपने स्थानीय सहयोगी एडवोकेट अनस के साथ मिलकर बिजनौर स्थित बैंक शाखा में दस्तावेज जमा कर 30 लाख के पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया. हालांकि जैसे ही लोन को बैंक द्वारा मंजूरी मिली महिला पैसे लेने बैंक पहुंच गई लेकिन तभी बैंक वालों को संदेह हो गया. उन्होंने जमा किए गए दस्तावेजों का क्रॉस-वेरिफिकेशन (cross-verification) किया.

जांच में सभी दस्तावेज निकले नकली

जांच में पाया गया कि महिला द्वारा जमा किए गए सारे दस्तावेज एकदम फर्जी और नकली है. अब महिला को जाली दस्तावेजों को लगाने और बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है.प्रारंभिक पूछताछ में आयशा परवीन ने अपनी पहचान न्यायिक अधिकारी के रूप में पेश करने और बैंक से लोन लेने की प्लानिंग की बात स्वीकार कर ली. आयशा फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजों के जरिए पर्सनल लोन लेकर पूरी राशि हड़पना चाहती थी.

