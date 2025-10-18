FacebookTwitterYoutubeInstagram
AFG vs PAK: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; तीन खिलाड़ियों की मौत के बाद लिया फैसला

फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 30 लाख का पर्सनल लोने लेने पहुंची थी महिला, प्राइवेट बैंक वालों ने इस तरह से पकड़ा

IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

धनतेरस पर खुला 160 साल पुराना 'बांके बिहार मंदिर' का खजाना, 54 साल से बंद थे विशेष कपाट

IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच

Shreyas Iyer: क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस अदाह शर्मा को डेट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर? वीडियो ने मचाया तहलका

Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

Universal Kidney: अब डोनर खोजने के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, 'यूनिवर्सल किडनी' कैसे बदलेगा ट्रांसप्लांट का भविष्य? 

यूपी के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां पर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जिसने बैंक में फर्जी दस्तावेज जमा कर 30 लाख रुपये का लोन निकालने की कोशिश की थी.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 18, 2025, 05:30 PM IST

यूपी के बिजनौर से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बिजनौर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. इस महिला ने खुद को न्यायिक अधिकारी बताकर एक प्राइवेट बैंक से 30 लाख का पर्सनल लोन लेने की कोशिश की थी. इस महिला के साथ उसके साथ कथित सहायक और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है. खबरों के मुताबिक  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण गोपाल ने बताया कि गिरफ्तार महिला की पहचान आयशा परवीन के रूप में हुई है. 

30 लाख के लोन के लिए किया था अप्लाई

महिला ने दावा किया था कि वह रामपुर में पदस्थ हैं. आयशा परवीन ने अपने स्थानीय सहयोगी एडवोकेट अनस के साथ मिलकर बिजनौर स्थित बैंक शाखा में दस्तावेज जमा कर 30 लाख के पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया. हालांकि जैसे ही लोन को बैंक द्वारा मंजूरी मिली महिला पैसे लेने बैंक पहुंच गई लेकिन तभी बैंक वालों को संदेह हो गया. उन्होंने जमा किए गए दस्तावेजों का क्रॉस-वेरिफिकेशन (cross-verification) किया.   

जांच में सभी दस्तावेज निकले नकली

जांच में पाया गया कि महिला द्वारा जमा किए गए सारे दस्तावेज एकदम  फर्जी और नकली है. अब महिला को जाली दस्तावेजों को लगाने और बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है.प्रारंभिक पूछताछ में आयशा परवीन ने अपनी पहचान न्यायिक अधिकारी के रूप में पेश करने और बैंक से लोन लेने की प्लानिंग की बात स्वीकार कर ली. आयशा फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजों के जरिए पर्सनल लोन लेकर पूरी राशि हड़पना चाहती थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 


 

