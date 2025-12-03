छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर छत्तीसगढ़ पुलिस की DRG, सीआरपीएफ और CoBRA टीम ने कई महीनों से संयुक्त ऑपरेशन चल रखा है. इन इलाकों में भारी तादाद में नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है.

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसमें सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया. हालांकि, इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, बीजापुर-दंतेवाड़ा की सीमा पर सेना ने बड़ा ऑपरेशन चला रखा है. इन इलाकों में भारी तादाद में नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है.

बीजापुर–दंतेवाड़ा अंतरजिला सीमा पर स्थित पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में चल रहे इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बुधवार सुबह से मुठभेड़ होती रही. अब तक 12 माओवादी कैडरों के शव बरामद कर लिए गए हैं. सेना ने नक्सलियों के पास से SLR और .303 राइफलें सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है.

सुबह से चल रहा एनकाउंटर

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे से डीआरजी दंतेवाड़ा–बीजापुर, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद लंबे समय तक रुक-रुक कर मुठभेड़ चलती रही. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई जारी है और इलाके को पूरी तरह कॉर्डन कर सर्चिंग की जा रही है.

