गणपति विसर्जन के दिन 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा मैसेज मिला था जिसमें ये कहा गया था की 400 किलो आरडीएक्स से 1 करोड़ लोगों को मारा जाएग और 14 आतंकवादी मुंबई में घुस गए हैं. जिस युवक ने ये मैसेज किया था वह नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है.

मुंबई को 400 किलो आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार

गणपति विसर्जन के दिन मुंबई एक बड़े बम धमाके की धमकी से दहल उठी है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक गुमनाम संदेश भेजा गया था. इस संदेश में दावा किया गया था कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी मुंबई पहुँच गए हैं और 34 वाहनों में 400 किलो आरडीएक्स छिपाया गया है. दावा किया गया था कि इन धमाकों से लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है. अब पुलिस ने धमकी भरा संदेश भेजने वाले को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी नोएडा से गिरफ्तार

धमकी की जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया. नोएडा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम अश्विनी बताया गया है, वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पिछले 5 सालों से नोएडा में रह रहा था. नोएडा पुलिस ने अश्विनी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस ने उसका मोबाइल ज़ब्त कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है.

सुरक्षा प्रणाली चेतावनी

धमकी भरा संदेश मिलते ही मुंबई पुलिस, आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस), साइबर सेल और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की. फ़िलहाल, पूरे मुंबई में, खासकर गणपति विसर्जन मार्ग, रेलवे स्टेशनों, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है.

'लश्कर-ए-जिहादी' संगठन का था उल्लेख

धमकी भरे संदेश में 'लश्कर-ए-जिहादी' नामक एक कथित आतंकवादी संगठन का ज़िक्र था. इसमें यह भी दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं और ये आतंकवादी मुंबई में बड़े पैमाने पर विस्फोट करने की तैयारी कर रहे हैं.

धमकी क्या थी?

धमकी भरे संदेश में कहा गया था कि बम विस्फोट में 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल होगा और लगभग 1 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं. 34 वाहनों में मानव बम लगाए गए हैं. धमकी भरे संदेश में 'लश्कर-ए-जिहादी' नामक एक कथित आतंकवादी संगठन का ज़िक्र था. इसमें यह भी दावा किया गया था कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं.

मुंबई में पहले भी बम विस्फोट की धमकी दी जा चुकी है

1- वर्ली स्थित फोर सीजन्स होटल में बम की फर्जी धमकी भरी कॉल आई.

2- 14 अगस्त को ट्रेन में विस्फोट की धमकी.

3- 26 जुलाई को सीएसएमटी स्टेशन को उड़ाने की धमकी.

इन सभी घटनाओं में कोई विस्फोट या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.