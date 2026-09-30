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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

6 लाख रुपये कीमत की 48 घड़ियां, 1 करोड़ से ज्यादा कैश, बिहार में अधिकारी दंपति के घर छापेमारी में मिला पैसा ही पैसा

बिहार में आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने एक अधिकारी दंपति के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की. आय से अधिक संपत्ति की पुष्टि हो जाने के बाद दंपति के खिलाफ विजिलेंस कानूनी कार्रवाई करेगी.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 30, 2026, 01:47 PM IST

6 लाख रुपये कीमत की 48 घड़ियां, 1 करोड़ से ज्यादा कैश, बिहार में अधिकारी दंपति के घर छापेमारी में मिला पैसा ही पैसा

कार्रवाई के दौरान पैसा गिनती विजिलेंस टीम (इमेज क्रेडिट - PTI)

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  • विजिलेंस ब्यूरो ने एक साथ अधिकारी दंपति के 4 ठिकानों पर छापेमारी की
  • विजिलेंस कोर्ट से वारंट मिलने के बाद दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई 
  • कैश इतना ज्यादा था कि गिनने के लिए विजिलेंस ने मशीनें लगाईं थी

बिहार में एक अधिकारी दंपति के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान पैसा ही पैसा मिला है, जो राज्य भर में चर्चा का विषय बना है. सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने अधिकारी दंपति के पटना और बेगूसराय स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिस दौरान 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश, सोने-चांदी के गहने, महंगी घड़ियां और जमीन व निवेश से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए. मामले की जांच अभी जारी है.

कौन हैं करोड़पति अधिकारी दंपति?

विजिलेंस ने पटना के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (सप्लाई) रवींद्र कुमार दिवाकर और उनकी पत्नी दानापुर की डिस्ट्रिक्ट सब-रजिस्ट्रार कुमारी स्वीटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की. सोमवार को पटना और बेगूसराय में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई.

कार्रवाई के दौरान विजिलेंस ने पटना स्थित ठिकाने से करीब 70 लाख रुपये नकद बरामद किए. इसके अलावा करीब 6 लाख रुपये कीमत की 48 घड़ियां भी मिली.

वहीं, बेगूसराय स्थित पुश्तैनी घर से करीब 9 लाख रुपये कैश के साथ सोने-चांदी के गहने बरामद किए गए. दोनों स्थानों से जमीन, निवेश, बैंक खातों और अन्य लेन-देन से जुड़े दस्तावेज भी जांच एजेंसी ने बरामद किए. 

मशीन से हुई पैसों की गिनती 

कैश इनता अधिक था कि उसे गिनने के लिए मशीने लगाई गई थीं. विजिलेंस की टीम ने कैश, गहनों, घड़ियों और दस्तावेजों की जांच की. कार्रवाई की निगरानी विजिलेंस विभाग के DIG कर रहे थे. 

जांच में रवींद्र कुमार दिवाकर की ओर से जमा की गई संपत्तियों से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है. पटना में दो फ्लैट दंपत्ति ने नाम पर हैं. इसकी कीमत करीब 1.07 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

इसके अलावा पटना में तीन प्लॉट भी खरीदे गए हैं. ये रवींद्र कुमार की पत्नी और पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं. इनकी अनुमानित कीमत करीब 1.28 करोड़ बताई जा रही है. कैश और गहनों की सही कीमत जांच के बाद होगी स्पष्ट होगी. 

विजिलेंस की जांच में बैंक खातों, निवेश, जमीन-जायदाद और अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि दंपति की घोषित आय के मुकाबले उनके पास कितनी संपत्ति है और उसका स्रोत क्या है.

जांच पूरी होने के बाद होगी FIR 

अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल विजिलेंस की कार्रवाई और दस्तावेजों की जांच जारी है. यदि जांच में आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप साबित होते हैं, तो अधिकारी दंपत्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी. एजेंसी ने बताया कि दिवाकर और उनकी पत्नी के नाम पर 2017 से 2026 के बीच खरीदी गई 7 अचल संपत्तियों की पहचान की गई है. 

क्यों हुई विजिलेंस की कार्रवाई?

अधिकारी दंपति पर आरोप है कि उनके पास 1.07 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्ति है, जो उनकी कुल ज्ञात आय का लगभग 47% है और उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है.विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार, यह मामला 25 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत दर्ज किया गया था.पटना की स्पेशल विजिलेंस कोर्ट से वारंट मिलने के बाद विजिलेंस की चार टीमों ने एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की. 

कहां-कहां रही रवींद्र और स्वीटी की तैनाती?

विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, रवींद्र कुमार दिवाकर ने 2000 में एक टीचर के तौर पर सरकारी नौकरी शुरू की थी. बाद में वह सारण जिले में DPRO बने और फिर कटिहार और दरभंगा में SDC व सहरसा में PGRO रहे. समस्तीपुर में SDM और गया व पटना में SDC के पद भी उन्होंने काम किया. अक्टूबर 2025 में वह पटनाी में एटीएम (सप्लाई) के पद पर नियुक्त हुए थे. 

वहीं उनकी पत्नी स्वीटी 2013 बैच की सब-रजिस्ट्रार है, जो 2024 में दानापुर में पोस्टिंग से पहले 2013 से 2017 तक तेघरा में, 2017 से 2021 तक हवेली खड़गपुर में और 2021 से 2024 तक सकरा में तैनात रही. 

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