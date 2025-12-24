FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

शराब पीनी थी पर बटुआ खाली! कुत्ते को मारा, टुकड़े किए, खरगोश का मीट बताकर गांववालों को बेचा... हैरान कर देगी शराबी की ये करतूत

बिहार के मोतिहारी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इस सनसनीखेज घिनौनी घटना ने सभी को चौंका के रख दिया है. यहां शराब पीने के लिए पैसे जुटाने की सनक में एक युवक ने कुत्ते की हत्या की, फिर उसके मांस को टुकड़ों में काटकर गांव के लोगों को खरगोश का मांस बताकर बेचा और उस पैसे से शराब पी ली, हैरानी की बात तो ये है कि वह अगले दिन खुद ही पूरे गांव में घूम-घूम बताने लगा कि उसने खरगोश नहीं बल्कि कुत्ते के मांस गांववालों के खिलाया हैं.

जब गांव वालों को पता चला

जैसे ही इस बात का पता गांव वालों को चला पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोगों में अक्रोश फैल गया. बता दें कि यह सनसनीखेज मामला बिहार के मोतिहारी जिले के मधुबनी प्रखंड अंतर्गत गरहिया गांव का है. बता दें कि इस गांव रहने वाला मंगरू सहनी नाम का व्यक्ति शराब का बहुत आदी हो चुका था. ये अक्सर नशे में रहता था और लोगों से झगड़े करना ठगी करना इसकी फितरत बन चुका था. स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना वाले दिन मंगरू के पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे.

कुत्ते के कर दिए टुकड़े-टुकडे

तभी इसने ये खौफनाक और अमानवीय शाजिस रच डाली. आरोप है कि मंगरू ने गांव के एक कुत्ते को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद उसने कुत्ते के मांस को काटा और खरगोश का मीट बताकर गांववालों में बेच दिया. उधर ठंड की वजह से गांववालों ने मांस खरीद भी लिया. गांववालों का कहना है कि इसने 1 हजार रुपये किलो के हिसाब से मांस बेचा और कई हजार रुपये इकठ्ठा कर के शराब पी गया. ग्रामीणों ने बताया की मांस खाने के कुछ घंटों के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी.

बिगड़ने लगी तबीयत

कुछ देर बाद पेट में तेज दर्द शुरू हो गया. कुछ बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई. इतना ही नहीं शुरूआत में लोगों को समझ नहीं आया कि अचनाक से तबीयत इतनी खऱाब क्यों हो रही है. कि तभी मंगरू दूसरे दिन गली-गली जाकर चिल्लाने लगा कि उसने खरगोश का नहीं बल्कि गांव वालों को कुत्ते का मांस खिलाया हैं. यह सुनते ही लोगों के पैरो तले से जमीन खिसक गई.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 24, 2025, 10:18 AM IST

शराब पीनी थी पर बटुआ खाली! कुत्ते को मारा, टुकड़े किए, खरगोश का मीट बताकर गांववालों को बेचा... हैरान कर देगी शराबी की ये करतूत

Bihar shocking news

