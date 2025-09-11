Bihar Murder: घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
राजकुमार उर्फ आला यादव पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के वैशाली जिलाध्यक्ष थे. पूर्व में वे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे. लोगों ने बताया कि वे इस बार भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ने की तैयारी में थे.
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता राजकुमार राय की बुधवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई. वे देर रात राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास से अपनी घर की तरह लौट रहे थे. इस दौरान वे गाड़ी से उतरे ही थे कि पहले से घात लगाये बैठे बदमाशों ने उन पर गोली चला दी. एक के बाद कई गोली मारकर आरोपी फरार हो गये. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं.
पुलिस के अनुसार, आरजेडी के नेता राजकुमार चित्रगुप्त नगर रोड नंबर 17 में रहते थे. वे जमीन कारोबारी थे. बताया जा रहा है कि देर रात राजकुमार कहीं से अपनी कार से घर लौट रहे थे. वे कार खड़ी कर उतरे ही थे कि पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. खुद को बचाने के लिए वे पास के एक दुकान में घुस गये. अपराधियों ने वहां पहुंचकर उन्हें गोली मार दी और पैदल ही फरार हो गए. अपराधियों की संख्या दो बताई जा रही है.
घायल अवस्था में राजकुमार राय को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पटना पूर्वी के नगर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का लेकर एफएसएल टीम भी घटनास्थल की जांच कर रही है. घटनास्थल से छह खोखे बरामद किए गए हैं. वहीं पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
वैशाली जिले के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद के रहने वाले राजकुमार उर्फ आला यादव पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के वैशाली जिलाध्यक्ष थे. पूर्व में वे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे. लोगों ने बताया कि वे इस बार भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ने की तैयारी में थे. वहीं पुलिस मृतक राजकुमार के कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे जमीन विवाद और पैसों के लेनदेन की बात सामने आ रही है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.
