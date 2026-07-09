3 घंटे का सफर 1 घंटे में, AC कोच और आरामदायक सीटें... बहुत जल्दी बिहार में भी दौडेंगी रैपिड ट्रेन

नमो भारत ट्रेन के जरिए यात्री दिल्ली और मेरठ का करीब 80 किमी का सफर सिर्फ 55 मिनट में तय करते हैं. समय की बचत के साथ यात्रियों को इसमें एयरकंडिशंड कोच, आरामदायक सीटें, चार्जिंग पॉइंट, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी सिस्टम और प्रीमियम कोच जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

बिहार के लोगों को जल्दी ही तेज और आधुनिक रेल यात्रा का तोहफा मिल सकता है. राज्य सरकार ने राजधानी पटना से बिहार के चार बड़े शहरों को रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ने के लिए कदम बढ़ाया है. परियोजना के पूरा होने के बाद पटना से मुजफ्फरपुर तक का सफर सिर्फ 60 मिनट में तय किया जा सकेगा, जिसमें अभी तीन घंटे लगते हैं.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (8 जुलाई, 2026) को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी शामिल है. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जल्दी ही इस पर काम शुरू हो सकता है.

क्या है RRTS?

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों से आसपास के शहरों को जोड़ना है. जैसे दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड ट्रेन चलती है. यह देश का पहला आरआरटीएस है. नमो भारत ट्रेन के जरिए यात्री इस रूट पर करीब 80 किमी का सफर सिर्फ 55 मिनट में तय करते हैं. इसकी रफ्तार 160 किमी प्रतिघंटा है. समय की बचत के साथ यात्रियों को इसमें एयरकंडिशंड कोच, आरामदायक सीटें, चार्जिंग पॉइंट, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी सिस्टम और प्रीमियम कोच जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

किन-किन शहरों को पटना से जोड़ेगा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम?

बिहार सरकार जिन कॉरिडोर पर काम शुरू करने जा रही है, वे ये हैं-

पटना-गया जी कॉरिडोर

पटना एयरपोर्ट-बेगूसराय कॉरिडोर

पटना-हाजीपुर-सोनपुर-मुजफ्फरपुर कॉरिडोर

पटना एयरपोर्ट-आरा कॉरिडोर

मंत्रिमंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि चार प्रमुख कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) विकसित करने की दिशा में वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (AAR) और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.

RRTS विकसित करने में 31.59 करोड़ रुपये खर्च करेगी बिहार सरकार

अपर सचिव ने बताया कि इस परियोजना में करीब 31.59 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को नामांकन के आधार पर यह जिम्मेदारी सौंपने पर सैद्धांतिक सहमति दी है. एनसीआरटीसी परियोजना के तहत रूट्स, लागत और तकनीकी पहलुओं की रिसर्च के बाद रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर इस रिपोर्ट के आधार पर परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इससे राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा.

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