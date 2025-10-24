महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में क्यों है?
IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन
ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं
अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!
सरकारी नौकरी को टाटा कहकर लिया रिस्क, इस बिजनेस ने युवक को बना दिया करोड़पति
49999 रुपये सस्ता, बिना बैक कार्ड भारी छूट... बस इतने रुपये में घर ले आएं सैमसंग का ये फोल्डेबल फोन
Rashifal 24 October 2025: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सड़कों से शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाला 100 करोड़ का कारोबार
1 नवंबर से होंगे बैंकिंग में बड़े बदलाव, लागू होंगे नए नियम, जानें क्या मिलेगा फायदा?
अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम
भारत
नीतीश कुमार इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे संदेह पैदा हो रहा है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने चेहरा घोषित होने के बाद शीर्ष पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार पर सवाल उठाया.
बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस दो हफ्ते बाकी हैं और दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर जुबानी जंग में उलझ गए हैं. लंबी खींचतान के बाद गुरुवार को तेजस्वी यादव को एनडीए का चेहरा घोषित करने के बाद विपक्षी नेताओं ने एनडीए के चेहरे पर सवाल उठाए. नीतीश कुमार इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे संदेह पैदा हो रहा है. चेहरा घोषित किए जाने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने शीर्ष पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार पर सवाल उठाए. गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि चुनाव जेडीयू के दिग्गज नेता के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया.
इससे पहले महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और कहा कि गठबंधन इस युवा नेता के विज़न का समर्थन करता है. गहलोत ने घोषणा की, "तेजस्वी यादव बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे." कांग्रेस नेता ने प्रतिद्वंद्वी पार्टी के चेहरे पर भी सवाल उठाए. गहलोत ने पूछा, "एनडीए दो दशकों से सत्ता में है, लेकिन यह पहली बार है कि इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि अगर वे जीतते हैं तो सरकार का नेतृत्व कौन करेगा. आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है?"
नीतीश कुमार के कथित खराब स्वास्थ्य और लगभग दो दशकों की सत्ता विरोधी लहर के बीच सत्तारूढ़ एनडीए ने अभी तक अपना उम्मीदवार स्पष्ट नहीं किया है. हालाँकि, अमित शाह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं ने ज़ोर देकर कहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है.
एनडीए के सीएम चेहरे के बारे में पूछे जाने पर शाह ने जवाब दिया, "नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं, यह तय करने वाला मैं नहीं हूँ. फिलहाल, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव के बाद, सभी सहयोगी दल मिलकर अपना नेता तय करेंगे." चुनाव लड़ते समय मुख्यमंत्री का चेहरा अहम होता है, लेकिन हालिया रुझान बताते हैं कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और बाद में मुख्यमंत्री का फैसला करती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से