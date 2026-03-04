FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी, नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं CM पद, जानें क्यों बने ये संकेत?

Pakistan Squad: बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, PCB ने 6 नए चेहरों को दिया पहली बार मौका

T20 World Cup: सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, सिद्धिविनायक मंदिर से सामने आया वीडियो

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

भारत

भारत

Cm Nitish Kumar: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. खबर है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा सकता है. वहीं, उनके बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 04, 2026, 05:59 PM IST

cm nitish kumar

बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सूत्रों की मानें तो बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, जबकि नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा.

दरअसल, यह संभावना इसलिए बनी कि सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है. जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी ने नामांकन की तैयारी पूरी हो गई है. वह गुरुवार को नामांकन कर सकते हैं.

16 मार्च को दे सकते हैं इस्तीफा

वहीं, खबर यह भी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के दिन 16 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है. विधायकों की संख्या के आधार पर 4 सीटें NDA आसानी से जीत लेगी, लेकिन उसकी नजर पांचों सीटों पर है.

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
