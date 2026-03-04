बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी, नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं CM पद, जानें क्यों बने ये संकेत?

Cm Nitish Kumar: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. खबर है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा सकता है. वहीं, उनके बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है.

बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सूत्रों की मानें तो बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, जबकि नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा.

दरअसल, यह संभावना इसलिए बनी कि सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है. जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी ने नामांकन की तैयारी पूरी हो गई है. वह गुरुवार को नामांकन कर सकते हैं.

16 मार्च को दे सकते हैं इस्तीफा

वहीं, खबर यह भी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के दिन 16 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है. विधायकों की संख्या के आधार पर 4 सीटें NDA आसानी से जीत लेगी, लेकिन उसकी नजर पांचों सीटों पर है.