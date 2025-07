Bihar Politics: तेजस्वी यादव को मारने की रची जा चुकी है 4 बार साजिश, राबड़ी देवी का सनसनीखेज दावा

Bihar Politics: बिहार की राजनीति अब एक बार फिर गरमा गई है. आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव की हत्या की साजिश अब तक चार बार रची जा चुकी है. उन्होंने कहा कि उन्हें इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, यह भी मालूम है. इस बयान के साथ ही राबड़ी देवी ने बीजेपी और जेडीयू पर सीधा आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है. विपक्ष की तरफ से लगातार चल रहे एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विरोध के बीच, आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने एक और बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी है.

राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है और अब तक उन्हें ट्रक से टक्कर मारने की चार कोशिशें हो चुकी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हमें पता है कि यह साजिश कौन रच रहा है और तेजस्वी को किससे खतरा है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया.

#WATCH | Patna | On protest against Bihar SIR exercise, RJD leader Rabri Devi says, "We will definitely protest as it is about the people of Bihar... What about the 4 crore people who have gone out of the state?... We have been surrounding the Assembly since 5 days... The state… https://t.co/dO6HShWQiy pic.twitter.com/QCZgWVFd82