Bihar Police Result 2025: आ गया बिहार पुलिस 2025 का रिजल्ट, ऐसे देख सकते हैं अपना परीक्षाफल

CSBC Bihar Police Result 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है. बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सिपाही संवर्ग में 'सिपाही' पद की 19,838 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है. यह भर्ती परीक्षा राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक रही, क्योंकि इसमें 19,838 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी.

6 चरणों में हुई थी परीक्षा

ध्यान देने वाली बात ये है कि इस भर्ती के लिए 1706628 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 16,73,586 उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पात्र माना गया. इसमें से 13,30,121 अभ्यार्थियों ने परीक्षा दी है. ये पुलिस भर्ती पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा छह चरणों में कराई गई थी. परीक्षा का आयोजन 627 सेंटरों पर 38 जिलों में हुआ. 16 जुलाई 2025 को 220528 उम्मीदवार उपस्थित, 20 जुलाई 2025 224029 उम्मीदवार उपस्थित, 23 जुलाई 2025, 221340 उम्मीदवार उपस्थित, 27 जुलाई 2025, 222505 उम्मीदवार उपस्थित, 30 जुलाई 2025, 220846 उम्मीदवार उपस्थित, 3 अगस्त 2025, 220873 उम्मीदवार उपस्थित रहें.

पीईटी में पास होने के लिए 30 % अंक जरूरी

बता दें कि पीईटी के लिए पात्र होने के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना जरूरी था. इसके अलावा, प्रत्येक आरक्षण श्रेणी में रिक्तियों की संख्या से 5 गुना अधिक उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया गया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 19,838 पद निकाले गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा पद जनरल कैटेगरी (7,935) के लिए हैं. बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को आयोजित करने के लिए पूरे बिहार में कुल 627 परीक्षा केंद्र बनाये गए.

