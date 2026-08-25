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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली, झारखंड के बाद अब बिहार में सड़कों पर उतरे छात्र, जानिए क्या हैं मांगें?

अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला है. प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस छात्रों को समझाने के प्रयास में जुटी हुई है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 25, 2026, 12:34 PM IST

दिल्ली, झारखंड के बाद अब बिहार में सड़कों पर उतरे छात्र, जानिए क्या हैं मांगें?

पटना में छात्रों का प्रदर्शन (Image- PTI)

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बिहार की राजधानी पटना में 70वीं बीपीएससी (BPSC) परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है. मंगलवार (25 अगस्त 2026) को सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को तुरंत खत्म किया जाए और पूरी प्रक्रिया को एकल परीक्षा के आधार पर लागू किया जाए. अपनी इन्हीं मांगों को लेकर मंगलवार को छात्रों ने गांधी मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने के लिए पैदल मार्च शुरू किया. 

सुरक्षा बल की भारी तैनाती

छात्रों के इस बड़े आंदोलन को देखते हुए पटना पुलिस और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. सीएम आवास जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई है. पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने और उन्हें समझाने की काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वे किसी भी हाल में आवास तक पहुंचने की जिद पर अड़े हुए हैं.

छात्रों की क्या हैं प्रमुख मांगें?

सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों का मानना है कि बीपीएससी की मौजूदा चयन प्रक्रिया में बड़े सुधारों की सख्त जरूरत है. छात्रों का कहना है कि निगेटिव मार्किंग की वजह से कई योग्य उम्मीदवार दौड़ से बाहर हो जाते हैं. 

 

इसके अलावा बार-बार अलग-अलग चरणों की परीक्षाओं के झंझट को खत्म करके एक ही परीक्षा के जरिए चयन किया जाना चाहिए. अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे लंबे समय से इन गड़बड़ियों और व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और आयोग उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं.

शहर में सुरक्षा सख्त, ट्रैफिक पर पड़ा असर

गांधी मैदान से मार्च शुरू होते ही शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है. अचानक हुए इस बड़े प्रदर्शन के कारण कई इलाकों में आम लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस प्रशासन एक तरफ छात्रों को नियंत्रित करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने की कोशिश कर रहा है.

फिलहाल, मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है. वहीं दूसरी ओर, आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती या लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक उनका यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा. 

ये भी पढ़ें- 'हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं', स्कार्फ पहनने की मुस्लिम छात्रा की मांग पर HC ने समझाया स्कूल में क्यों जरूरी है ड्रेस कोड

 

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