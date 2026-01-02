'मुझे वोट नहीं दिया तो काम क्यों करूं', मुस्लिम समुदाय को लेकर बिगड़े नीतीश के MP के बोल, VIDEO वायरल

मुस्ल्मानों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मै उनके लिए काम नहीं करूंगा. ये बयान नीतीश सरकार में सांसद और जेडीयू नेता देवेश ठाकुर का है. उनके इस बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बिहार के सीतामढ़ी से नीतीश के सांसद और जेडीयू नेता देवेश ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है. दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू नेता देवेश ठाकुर ने मुस्लिमों को टारगेट करते हुए कहा कि'उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया तो मै उनके लिए काम क्यों करूं' हालांकि इस दौरान वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग देवेश ठाकुर को बार-बार समझाने की कोशिश करते है लेकिन वह लगातार विवादित भाषा का उपयोग करते रहते है और किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे.

राजनीतिक गलियारों में हलचल



उनके इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल से वायरल हो रहा है. जिसमें सांसद कहते सुने जा रहे हैं, “क्यों काम करूं मैं बाकियों के लिए, अपने कौम की तरफ से आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते. जस्टिफिकेशन मत दीजिए, नहीं तो मैं कड़ा रुख अपनाऊंगा.” सासंद का यह बयान सामने आते ही पूरे राजनीतिक गलियारें में हलचल मच गई. कुछ लोग इसे नाराजगी में दिया गया बयान बता रहे हैं, तो कुछ इसे जनप्रतिनिधि की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं.

इससे पहले भी दे चुके है बयान



हालांकि, इस वायरल वीडियो को लेकर सांसद की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है. वहीं, स्थानीय स्तर पर इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. देवेश ठाकुर का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है. इससे पहले 2025 में उन्होंने कहा था कि मुसलमान यादव और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन तीन जातियों ने उन्हें वोट नहीं दिया. हालांकि इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई भी दी थी.



