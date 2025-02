BPSC Student Protest: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. पटना समेत पूरे बिहार में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, चर्चित शिक्षक खान सर एक बार फिर छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं. उन्होंने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि री-एग्जाम नहीं हुआ, तो इसका राजनीतिक असर आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा.

पटना में निकाला गया प्रदर्शन मार्च

सोमवार को पटना में खान सर ने छात्रों के साथ एक विरोध मार्च निकाला. उन्होंने कहा, 'सभी को पता है कि परीक्षा में धांधली हुई है. सरकार जितनी जल्दी यह स्वीकार कर ले, उतना ही उसके लिए बेहतर होगा. हम यह लड़ाई बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं.'

VIDEO | Faisal Khan, popularly known as Khan Sir leads a protest in support of BPSC students in Patna, Bihar. Here's what he said:



"Government will benefit the most from re-exam. The demand for re-exam is not wrong."



