बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाने को तैयार ‘डबल इंजन सरकार’, पीएम मोदी की एनडीए सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी निभाने की नसीहत

बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से मुलाकात कर उन्हें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्य के एनडीए सांसदों से संसद भवन में विशेष मुलाकात की. लगभग एक घंटे चली इस बैठक को प्रधानमंत्री ने नई ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ एनडीए के गठबंधन को यह बड़ी जीत सौंपी है, उस पर खरा उतरने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले वर्षों में “डबल इंजन सरकार” राज्य के विकास को तेज़ गति देने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी.

एक्स पर सांसदों के साथ तस्वीर साझा की

मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर सांसदों के साथ तस्वीर साझा की और लिखा कि चुनावी जीत के बाद उनसे मिलकर यह भरोसा और मजबूत हुआ है कि बिहार के लिए बड़ी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सांसदों का संकल्प और उत्साह राज्य के विकास के नए द्वार खोलेगा. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को यह भी याद दिलाया कि चुनाव जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जनता से किए गए वादों पर अमल. उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रियता के साथ काम करें ताकि लोग बदलाव के परिणाम महसूस कर सकें.

बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संसद भवन में आज राज्य के एनडीए सांसदों से मुलाकात ने नई ऊर्जा से भर दिया। इस दौरान प्रदेश के मेरे परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए उनके संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। डबल इंजन सरकार राज्य की जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं…

202 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि सभी एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री को जीत के लिए धन्यवाद देते हुए आश्वस्त किया कि वे मिलकर बिहार को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त नेतृत्व क्षमता का परिणाम है. लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए हर प्रतिनिधि को जमीन पर काम बढ़ाना होगा. गौरतलब है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा (राम विलास), हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं.

