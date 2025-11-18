FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?

16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?

Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

Homeभारत

भारत

16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?

नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया. बिहार में नई सरकार का गठन 20 नवंबर को होने की उम्मीद है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 18, 2025, 11:38 PM IST

16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?

Bihar new government formation

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को मिले प्रचंड बहुमत के बाद नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है. नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा. कल यानी 19 नवंबर बीजेपी और जेडीयू की विधायक दल की बैठक होगी. इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी. बताया जा रहा है कि जेडीयू-बीजेपी के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर बात तो बन गई है, लेकिन गृह विभाग को लेकर पेच फंस गया है.

अभी तक गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास रहता आया है, लेकिन इस बार बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है. अगर नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने गए तो वह 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है.

विधायक दल की बैठक में लगेगी CM पर मुहर
जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह 10 बजे पटना के अटल सभागार में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी. वहीं, नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों के साथ सुबह 11 बजे सीएम आवास 1 अणे मार्ग पर बैठक करेंगे. इसके बाद दोपहर 3.30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल एनडीए विधायक दल की बैठक होगी. जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा.

नीतीश कुमार ने मंगलवार की शाम गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया. शपथ समारोह में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली. इस शपथ समारोह में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की आशंका है.

2-3 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद
वहीं, मतदाताओं को आने के लिए भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने एनडीए को अपार समर्थन दिया. इस समारोह में 2 से 3 लाख लोग पहुंचने की उम्मीद है. गौरतलब है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की.

वहीं, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत दर्ज की.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये
PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये
16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?
16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?
Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत
Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत
Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत
Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट
विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस
विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE