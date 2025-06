Muzaffarpur Rape News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य समेत देश में आक्रोश पैदा कर दिया है. 26 मई को, एक नौ साल की दलित लड़की को उसके गांव में चॉकलेट का लालच देकर बहलाया गया और फिर उसके साथ बलात्कार और क्रूर हमला किया गया. आरोपी ने लड़की की हत्या करने की भी कोशिश की, जिससे उसके गले और सीने पर गहरे घाव हो गए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया राहतकर ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और इसे 'सिस्टम की विफलता और घोर लापरवाही' बताया. एनसीडब्ल्यू ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके.

मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने सभी सबूत जमा कर लिए हैं, जिसमें कपड़ों से नमूने भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'हम 15 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करेंगे, ताकि मामले को तेजी से सुनवाई के लिए आगे बढ़ाया जा सके.' पुलिस का लक्ष्य है कि दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाए.

Taking suo motu cognizance of the tragic death of a minor Dalit rape victim in Bihar’s Muzaffarpur, who was kept waiting in an ambulance for over four hours without medical attention, the Chairperson, NCW, Smt. Vijaya Rahatkar, has strongly condemned the gross negligence and…