भारत

Nitin Nabin: बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. संसदीय बोर्ड के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई.

राजा राम

Updated : Dec 14, 2025, 05:59 PM IST

Nitin Nabin: बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय नेतृत्व, नितिन नबीन बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष

नितिन नबीन बने BJP के कार्यकारी अध्यक्ष

Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले के बाद राष्ट्रीय महासचिव द्वारा जारी पत्र में इस नियुक्ति की पुष्टि की गई. जेपी नड्डा के बाद अब नितिन नबीन पार्टी की संगठनात्मक जिम्मेदारी संभालेंगे.  यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव के दौर से गुजर रही है और आने वाले राजनीतिक समीकरणों को साधने की तैयारी कर रही है.

बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री

नितिन नवीन फिलहाल बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री हैं. पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से वे लगातार पांच बार चुनाव जीत चुके हैं, जो उनके मजबूत जनाधार और सांगठनिक पकड़ को दर्शाता है. खास बात यह भी है कि वर्तमान बिहार मंत्रिमंडल में वे कायस्थ समाज से इकलौते मंत्री हैं, जिससे सामाजिक संतुलन के लिहाज से भी उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है. उनकी राजनीतिक यात्रा विरासत से जरूर शुरू हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे. उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में जनता ने बेटे पर भरोसा जताया और वहीं से नितिन नवीन की सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बांकीपुर सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ बना दिया. 

सक्षम नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति

बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मूल कार्यकाल पूरा हो चुका है, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें विस्तार दिया गया था. ऐसे में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना यह संकेत देता है कि पार्टी भविष्य की नेतृत्व संरचना में युवा और संगठनात्मक रूप से सक्षम नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. कुल मिलाकर, नितिन नवीन की यह नई जिम्मेदारी न सिर्फ उनके बढ़ते राजनीतिक कद को दर्शाती है, बल्कि भाजपा की दीर्घकालिक संगठनात्मक योजना का भी अहम हिस्सा मानी जा रही है.

पीएम मोदी ने दी बधाई 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए नितिन नबीन को बधाई दी है. उन्होंने लिखा है, 'श्री नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है. वे एक युवा और कर्मठ नेता हैं, जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है. उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है. वे अपने विनम्र स्वभाव और व्यावहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं.' उन्होनें आगे लिखा,  'मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई.'

