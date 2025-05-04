FacebookTwitterYoutubeInstagram
ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि, दोनों बिजली वितरण कंपनियों को मिला राष्ट्रीय स्तर पर ‘ए’ ग्रेड

भारत

ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि, दोनों बिजली वितरण कंपनियों को मिला राष्ट्रीय स्तर पर ‘ए’ ग्रेड

बिहार की NBPDCL और SBPDCL ने PFC की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग में ‘ए’ ग्रेड हासिल किया. यह वित्तीय और परिचालन उत्कृष्टता का प्रमाण है और राज्य में बेहतर विद्युत आपूर्ति का संकेत है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 24, 2026, 12:23 AM IST

ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि, दोनों बिजली वितरण कंपनियों को मिला राष्ट्रीय स्तर पर ‘ए’ ग्रेड
बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) ने वित्तीय और परिचालन उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग में ‘ए’ ग्रेड हासिल किया है. यह उपलब्धि बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और आमजन को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों का प्रमाण है. अधिकारियों और राज्य सरकार ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की. 

राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित की

दरअसल, बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों NBPDCL और SBPDCL ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित की है. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट में दोनों कंपनियों को ‘ए’ ग्रेड प्रदान किया गया. यह रेटिंग बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता, वितरण हानि, अनुदान, कंपनी संचालन और उपभोक्ता सेवा जैसे मानदंडों के आधार पर दी गई. इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की विद्युत वितरण कंपनियां आमजन को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपनी कार्य प्रणाली और दक्षता में भी लगातार सुधार कर रही हैं. उन्होंने भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में दोनों कंपनियां ‘ए+’ रेटिंग हासिल कर सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: कर्तव्य पथ पर बदलेगा परेड का अंदाज, ‘बैटल एरे’ में दिखेगी सेना की ताकत, जानिए इस फॉर्मेशन की खासियत

PFC ने देशभर की कुल 65 विद्युत वितरण कंपनियों का मूल्यांकन किया

ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह रेटिंग कंपनियों द्वारा अपनाए गए परिचालन सुधार, वित्तीय अनुशासन, डिजिटल पहल और उपभोक्ता-केंद्रित सेवाओं का उत्साहवर्धक प्रमाण है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और कंपनियां आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता में सुधार और उपभोक्ता अनुभव को बेहतर करने के लिए निरंतर तकनीकी और प्रबंधन उपायों को लागू करती रहेंगी. गौरतलब है कि PFC ने देशभर की कुल 65 विद्युत वितरण कंपनियों का मूल्यांकन किया. NBPDCL और SBPDCL की यह उपलब्धि बिहार के विद्युत वितरण क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों को दर्शाती है और भविष्य में इन कंपनियों को देश की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली वितरण कंपनियों में शामिल होने की दिशा में उत्साहजनक संकेत देती है. 

इनपुट-पीटीआई 

