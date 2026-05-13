PM मोदी की अपील के बाद इस राज्य ने सबसे पहले की वर्क फ्रॉम होम की 'घोषणा'! फ्यूल बचाने को लेकर दिए ये निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील के बाद इस राज्य के मुख्यमंत्री ने न केवल अपने सरकारी काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है, बल्कि आम जनता से भी निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने का आग्रह किया है.

देश में ऊर्जा संरक्षण और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती खपत को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. इसी कड़ी में बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला लिया है. बुधवार (13 मई 2026) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न केवल सरकारी तंत्र के लिए कड़े निर्देश जारी किए, बल्कि आम जनता से भी जीवनशैली में बदलाव लाने की भावुक अपील की है.

प्रधानमंत्री की अपील को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि डीजल और पेट्रोल की बचत न केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा योगदान है.

सरकारी तंत्र में बदलाव

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अभियान की शुरुआत अपने स्वयं के कारकेड से की है. उन्होंने निर्णय लिया है कि उनके काफिले में वाहनों की संख्या को न्यूनतम किया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

जनप्रतिनिधियों को निर्देश

सभी मंत्रियों, निगम बोर्ड के अध्यक्षों, सदस्यों और वरिष्ठ पदाधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त वाहनों का उपयोग बंद करें. सादगी और बचत को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है.

डिजिटल माध्यम पर जोर

राज्य के सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि वे सरकारी बैठकों और कॉन्फ्रेंस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिकतम उपयोग करें. इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि अधिकारियों की यात्रा में खर्च होने वाले ईंधन की भी बचत होगी.

वर्क फ्रॉम होम

निजी और सरकारी कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) की संस्कृति को बढ़ावा दें, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो सके.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है। इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।



• मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है।



• माननीय मंत्री गण, निगम बोर्ड… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 13, 2026

आम जनता से की ये अपील

मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता को इस मुहिम का हिस्सा बनाने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव दिए हैं-

लोगों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो, बस और ऑटो जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों का अधिक उपयोग करें.

राज्य सरकार ने सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से 'नो व्हीकल डे' मनाने का सुझाव दिया है, जिसमें लोग अपनी गाड़ियां घर पर रखें.

एक अनोखा निर्देश सरकारी कैंटीन के लिए भी जारी किया गया है. कैंटीन में पाम ऑयल के उपयोग को कम करने के लिए कहा गया है, जिसे स्वास्थ्य और आयात खर्च दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है.

विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों का मिला समर्थन

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आह्वान देशहित में है. उन्होंने बताया कि विधानसभा स्तर पर भी गाड़ियों की संख्या में कटौती कर दी गई है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता के सहयोग से इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और विदेशी मुद्रा की बचत के साथ-साथ प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आएगी.