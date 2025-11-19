Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

Bihar NDA Government Formation: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिली है. बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है. वहीं, नीतीश कुमार की जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं.

नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे. एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है. सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश को अपना नेता चुन लिया है. 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे. लेकिन उससे पहले राजभवन में राजपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपेंगे. साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

NDA विधायक दल की बैठक में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा. इसके बाद सभी विधायकों ने हाथ खड़ा करके उनका समर्थन किया. वहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनेंगे. बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार सुबह हुई नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था. इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा को उपनेता के तौर चुना गया.

नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे CM पद की शपथ

20 नवंबर को नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉफ्टर में गांधी मैदान जाएंगे. इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य नेता शामिल होगें.

कितनी मिलीं NDA को सीटें

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को कुल 202 सीटें मिली हैं. बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की JDU 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा. पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली है.

