FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी उमर को लेकर कहा- उमर ने जो किया, वो जुर्म है! | आतंकी उमर पर ओवैसी का बयान कहा- ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Masoor Dal Ke Upay: कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े; दिखेंगे चकाचक भी

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

Homeभारत

भारत

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

Bihar NDA Government Formation: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिली है. बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है. वहीं, नीतीश कुमार की जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 19, 2025, 04:34 PM IST

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

नीतीश कुमार चुने गए विधायक दल के नेता

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे. एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है. सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश को अपना नेता चुन लिया है. 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे. लेकिन उससे पहले राजभवन में राजपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपेंगे. साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

NDA विधायक दल की बैठक में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा. इसके बाद सभी विधायकों ने हाथ खड़ा करके उनका समर्थन किया. वहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनेंगे. बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार सुबह हुई नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था. इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा को उपनेता के तौर चुना गया.

नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे CM पद की शपथ

20 नवंबर को नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉफ्टर में गांधी मैदान जाएंगे. इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य नेता शामिल होगें.

कितनी मिलीं NDA को सीटें
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को कुल 202 सीटें मिली हैं. बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की JDU 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा. पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ
Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ
Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक
भारत लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, सामने आई पहली तस्वीर
भारत लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, सामने आई पहली तस्वीर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Masoor Dal Ke Upay: कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय
कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय
डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े; दिखेंगे चकाचक भी
डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े
ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग
ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग
Dragon Fruit Planting: घर पर कैसे लगाएं महंगा ड्रैगन फ्रूट? यहां जानें गमले में लगाने का सबसे आसान तरीका
Dragon Fruit Planting: घर पर कैसे लगाएं महंगा ड्रैगन फ्रूट? यहां जानें गमले में लगाने का सबसे आसान तरीका
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट या रोहित कौन है आगे
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट या रोहित कौन है आगे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE