पटना नीट छात्रा कांड के बाद हरकत में नीतीश सरकार , बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए सुरक्षा नियम लागू

पटना नीट छात्रा मामले के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्यभर के सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए सख्त सुरक्षा नियम अनिवार्य किए गए हैं.

पटना में सामने आए नीट छात्रा कांड ने एक बार फिर छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना को लेकर सरकार की काफी आलोचना भी हुई. अब नीतीश कुमार सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है. बिहार में चल रहे सभी गर्ल्स हॉस्टल और महिला लॉज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका मकसद छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना और किसी भी तरह की लापरवाही पर रोक लगाना है.

24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती

दरअसल, राज्य सरकार ने छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सभी गर्ल्स हॉस्टल और महिला लॉज के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. सरकार का कहना है कि अब सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नए दिशा-निर्देशों के तहत राज्य में चल रहे हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्टल या लॉज चलाने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सभी हॉस्टलों में 24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती जरूरी होगी, ताकि छात्राओं को हर समय मदद मिल सके.

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर

सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर दिया है. सभी हॉस्टलों के मुख्य गेट, गलियारों, डायनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी. इसके अलावा वार्डन, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना भी जरूरी होगा. हॉस्टल में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की पूरी जानकारी विजिटर रजिस्टर में दर्ज करनी होगी. इसमें नाम, मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल होगी. छात्राओं के कमरों वाले हिस्से में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई, मजबूत दरवाजे और खिड़कियों में लोहे की जाली लगाने जैसे इंतजाम भी अनिवार्य किए गए हैं.

महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

इस नए नियम में रात के समय छात्राओं और स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की भी सलाह दी गई है. आपात स्थिति से निपटने के लिए हॉस्टलों में 112 नंबर, स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड की जानकारी वाले पोस्टर लगाए जाएंगे. छात्राओं को 112 इंडिया ऐप के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. सरकार ने साफ कहा है कि पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड मिलकर हॉस्टलों की नियमित जांच करेंगे. किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी. प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

इनपुट- आईएएनएस

