FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पटना नीट छात्रा कांड के बाद हरकत में नीतीश सरकार , बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए सुरक्षा नियम लागू

पटना नीट छात्रा कांड के बाद हरकत में नीतीश सरकार , बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए सुरक्षा नियम लागू

AI पर Mukesh Ambani की साफ राय, बोले-AI आपदा नहीं 'अवसर,' तारीफ में कही ऐसी बात...

AI पर Mukesh Ambani की साफ राय, बोले-AI आपदा नहीं 'अवसर,' तारीफ में कही ऐसी बात...

India vs Afghanistan U19 Semi Final Highlights: सेमीफाइनल में भारत की दमदार जीत, अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री

सेमीफाइनल में भारत की दमदार जीत, अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी

Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात

EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल

EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल

Homeभारत

भारत

पटना नीट छात्रा कांड के बाद हरकत में नीतीश सरकार , बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए सुरक्षा नियम लागू

पटना नीट छात्रा मामले के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्यभर के सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए सख्त सुरक्षा नियम अनिवार्य किए गए हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 04, 2026, 10:15 PM IST

पटना नीट छात्रा कांड के बाद हरकत में नीतीश सरकार , बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए सुरक्षा नियम लागू

सम्राट चौधरी (Image- PTI)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पटना में सामने आए नीट छात्रा कांड ने एक बार फिर छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना को लेकर सरकार की काफी आलोचना भी हुई. अब नीतीश कुमार सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है. बिहार में चल रहे सभी गर्ल्स हॉस्टल और महिला लॉज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका मकसद छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना और किसी भी तरह की लापरवाही पर रोक लगाना है. 

24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती

दरअसल, राज्य सरकार ने छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सभी गर्ल्स हॉस्टल और महिला लॉज के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. सरकार का कहना है कि अब सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नए दिशा-निर्देशों के तहत राज्य में चल रहे हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्टल या लॉज चलाने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सभी हॉस्टलों में 24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती जरूरी होगी, ताकि छात्राओं को हर समय मदद मिल सके. 

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर

सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर दिया है. सभी हॉस्टलों के मुख्य गेट, गलियारों, डायनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी. इसके अलावा वार्डन, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना भी जरूरी होगा. हॉस्टल में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की पूरी जानकारी विजिटर रजिस्टर में दर्ज करनी होगी. इसमें नाम, मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल होगी. छात्राओं के कमरों वाले हिस्से में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई, मजबूत दरवाजे और खिड़कियों में लोहे की जाली लगाने जैसे इंतजाम भी अनिवार्य किए गए हैं. 

यह भी पढ़ें: SIR के खिलाफ ममता बनर्जी ने SC में खुद पेश की दलील, कहा- बंगाल में चुनाव आयोग नहीं, बंगाल आयोग काम कर रहा

महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

इस नए नियम में रात के समय छात्राओं और स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की भी सलाह दी गई है. आपात स्थिति से निपटने के लिए हॉस्टलों में 112 नंबर, स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड की जानकारी वाले पोस्टर लगाए जाएंगे. छात्राओं को 112 इंडिया ऐप के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. सरकार ने साफ कहा है कि पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड मिलकर हॉस्टलों की नियमित जांच करेंगे. किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी. प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. 

इनपुट- आईएएनएस 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी
Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल
EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
MORE
Advertisement