Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिल्ली में ‘टाइल’ जितनी जगह भी नहीं बची! 125 साल में 90 गुना बढ़ी आबादी, 168 देशों से ज्यादा लोग रहते हैं यहां

Crime news: एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ सजा-ए-मौत, गुनाहों की फैमली का अपराध जानकर चौंक जाएंगे आप

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

वीडियो गेम खेलते साइबर क्राइम की शिकार हुईं Akshay Kumar की बेटी, एक्टर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

विकास दिव्यकीर्ति को बड़ा झटका! लगा 5 लाख का तगड़ा जुर्माना, UPSC सलेक्शन को लेकर झूठे विज्ञापन से जुड़ा है मामला

Karwa Chauth Date 2025: इस बार किस दिन है करवा चौथ का व्रत, जानें तारीख से लेकर चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त

High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें

UPI New Rule: यूपीआई के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Crime news: एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ सजा-ए-मौत, गुनाहों की फैमली का अपराध जानकर चौंक जाएंगे आप

Crime news: एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ सजा-ए-मौत, गुनाहों की फैमली का अपराध जानकर चौंक जाएंगे आप

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

Homeभारत

भारत

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

Bihar Elections 2025: आज हम आपको बिहार के उस राजनीतिक अध्याय के बारे में बताने जा रहे है जब नीतीश कुमार ने राजनीति हमेशा के लिए छोड़ने का प्रण ले लिया था. ये कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 03, 2025, 05:20 PM IST

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

Bihar Elections 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद हो चुका है. जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है. एक बार फिर से एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है. नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नामों में से एक है. नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं. लेकिन इनके राजनैतिक सफर की शुरूआत इतनी आसान नहीं थी. अपने शुरूआती सफर में लगातार दो चुनाव हारने के बाद नीतीश बिल्कुल टूट चुके थे. लेकिन फिर उन्होंने कैसे जीत दर्ज की, आइए जातने है नीतीश कुमार के कमबैक की कहानी. 

नीतीश कुमार का वचन

"हम वादा करते हैं कि अगर चुनाव हार गए तो राजनीति हमेशा के लिए त्याग देंगे और दूसरा काम ढूंढकर गृहस्थ जीवन में रम जाएंगे", ये वचन  नीतीश कुमार का है. क्योंकि अब तक वह लगातार दो बार 1977 और 1980 में हार का स्वाद चख चुके थे. 1977 के समय पूरे देश में जतना पार्टी की लहर थी और लोगों के बीच कांग्रेस को लेकर अक्रोश भरा हुआ था. उस दौर में कहा जाता था कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ो और जीत जाओ, हालांकि कुछ मायनों से ये कहावत सही भी थी. 

राजनीति में रखा कदम, हार से हुआ स्वागत

इसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर नीतीश कुमार भी चुनावी मैदान में उतरे थे उन्होंने जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर हरनौर सीट से पर्चा भर दिया. मतदान हुआ और अब लोगों को परिणाम का इंतजार था. नीतीश चूंकी जनता पार्टी से थे और उस समय जनता पार्टी का जलजला हुआ करता था तो सभी को लग रहा था कि नीतीश चुनाव निकाल लें जाएंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं जब परिणाम सामने आया तो हरनौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हार गए, लेकिन जीत नीतीश कुमार की नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार भोला प्रसाद सिंह की हो गई.

दोस्त जीत गया चुनाव

अब भले ही चुनाव में भोला प्रसाद सिंह की जीत हुई लेकिन नीतीश कुमार और भोलाप्रसाद दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे. दोनों का साथ में उठना-बैठना अक्सर हुआ करता था.  दोस्ती ऐसी कि जब नीतीश कुमार ने मंजू (मंजू कुमारी सिन्हा) से शादी रचाई थी, तब जिस व्हाइट फीएट कार में बैठकर दोनों आए थे, वो भोला प्रसाद की ही थी. इतना ही नहीं गाड़ी खुद भोला प्रसाद ही चला रहा थे. लेकिन दोस्त के हाथों मिली हार से नीतीश उतने उदास नहीं हुए और 1980 में फिर से अपनी किस्मत आजमाने का तय कर लिया. 

इस बार किससे होगा युद्ध

इस बार चुनावी मैदान में भोला प्रसाद तो नहीं थे लेकिन वह अपने मित्र अरुण कुमार सिंह का साथ दे रहे थे. इस चुनाव में अरुण कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे. वहीं, नीतीश कुमार जनता पार्टी (सेकुलर) की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे. नतीजे सामने आने के बाद नीतीश कुमार को फिर हताशा हुई. इन दोनों चुनाव में सबसे बड़ा वोट फैक्टर रही कुर्मी जाति का साथ नीतीश कुमार को नहीं मिला. दरअसल, 1977 में बेलची हत्यकांड के बाद राज्य में कुर्मी बनाम दलित की राजनीति शुरू हो चुकी थी. कुर्मी जाति वालों पर दलितों पर अत्याचार का आरोप था. 

बीच में आ गए सिद्धांत

कुर्मी जाति के लोग चाहते थे कि इस मामले पर नीतीश कुमार खुलकर उनका साथ दें, अगर नीतीश कुमार उस समय खुलकर कुर्मी जाति के लोगों के साथ आ जाते तो हो सकता था कि वह चुनाव भी निकाल लेते, लेकिन नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों की वजह से अडिग थे. उनके विरोधी इसका फायदा उठा रहे थे. अब एक तरह लगातार चुनाव हारने से मानसिक दवाब तो बन ही रहा था वहीं दूसरी तरफ मंजू से शादी हुए भी 7 साल हो गए थे और आमदनी का कोई जरिया नहीं था. 

नीतीश की जिद ने सब कुछ किया बर्बाद

पत्नी मंजू का कहना था कि शादी के बाद दोनों एक मिडिल क्लास परिवार की तरह जीवन व्यतीत करेंगे. लेकिन नीतीश कुमार की जिद ने सबकुछ पलट कर रख दिया, समय ये आ चुका था कि घर में रोज लड़ाई-झगड़े होने लगे, दिनप्रतिदिन जमा पूंजी भी खत्म होती जा रही थी. उन दिन परिवार बख्यतायरपुर में रहा करता था. उस समय दो चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से टूट चुके थे. आए दिन पत्नी से विवाद होता था और वजह थी सिर्फ एक की अब कब तक इसी तरह चलता रहेगा, कुछ तो करना पडे़गा. 

विजय कृष्णा का हुआ दाखिला

रोज-रोज की चिक-चिक से परेशान होकर नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया था कि राजनीति से संन्यास लेकर सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे. तभी उनके जीवन में दाखिल हुए विजय कृष्णा. उन्होंने नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर के संघर्षों से रूबरू कराया. नीतीश कुमार का मन भी राजनीति से दूर जाने का नहीं था. अब समय आ चुका था 1985 विधानसभा चुनाव का ये वहीं समय था जब नीतीश की किस्मत पलटने वाली थी और बिहार को एक नया नेता मिलने जा रहा था. 

तीसरी बार चुनाव के तैयार

तीसरी बार नीतीश कुमार ने हरनौत सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जीतकर ही रहेंगे. दो बार चुनाव में हार का सामना कर चुके नीतीश कुमार ने प्रण ले लिया था कि अगर इस बार चुनाव हार गए तो वो राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे. दिवंगत पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने (Single Man: The Life & Times of Nitish Kumar of Bihar) किताब में इस पूरे घटना का जिक्र है.

यह भी पढ़ें: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद हवाई सेवा बहाल, अक्टूबर में इस तारीख से शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट

पत्नी मंजू को दिया वचन

इस दौरान नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू को वचन देते है कि अगर इस बार वह चुनाव नहीं जीते तो हमेशा-हमेशा के लिए राजनीति छोड़कर कहीं नौकरी ज्वाइन कर लेंगे. मंजू ने भी पत्नी धर्म का पालन करते हुए नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार के लिए 20 हजार रुपये दिए. कहा जाता है कि करीब इतना ही पैसा नीतीश कुमार को दहेज में मिला था. इस बार नीतीश कुमार को चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे कृपालु राजनीतिक संरक्षकों का साथ मिल रहा था.

बूथों की रक्षा के लिए तैयात गुंडे

चुनाव प्रचार पूरी रणनीति के साथ चल रहा था, जगह-जगह झंडे, पोस्टर लगाए जा रहे थे. हालांकि हालांकि, उस दौर में चुनाव में लूटमार और बूथ कैप्चरिंग आम घटना थी. इससे निपटने के लिए नीतीश के चुनाव प्रबंधकों ने अवैध रूप से बंदूकें और गोला बारूद खरीदा ताकि मतदान केंद्रों को विरोधियों के हाथों लुटने से बचाया जा सके. संकर्षण ठाकुर 'सिंगल मैन' किताब में लिखते है कि उस दौरान नीतीश कुमार ने बूथों की रखवाली के लिए कुछ गुंडे भी तैनात कर दिए थे. अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला व्यक्ति अब साम- दाम. दंड-भेद हर चीज का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था. 

लंबे समय का इंतजार हुआ खत्म

नतीजा आया और नीतीश को 22 हजार से भी अधिक वोटों से जीत मिली. इस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. समाज कल्याण के मुद्दे को उन्होंने मुखरता से उठाना शुरू किया. धीरे-धीरे उन्हें कुर्मी जाति का साथ भी मिलने लगा. 1987 में उन्हें बिहार के युवा लोकदल के अध्यक्ष बनाया गया. फिर दो साल बाद वो जनता दल के महासचिव बन गए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: पति के साथ घूमने गई महिला को शुरू हुआ लेबर पेन, चलती कार में खुद की अपनी डिलीवरी, देखें वीडियो
Viral Video: पति के साथ घूमने गई महिला को शुरू हुआ लेबर पेन, चलती कार में खुद की अपनी डिलीवरी, देखें वीडियो
Wayanad By Election: वायनाड में 9 प्रतिशत कम हुआ मतदान, क्या प्रियंका गांधी के लिए खतरे की घंटी?
Wayanad By Election: वायनाड में 9 प्रतिशत कम हुआ मतदान, क्या प्रियंका गांधी के लिए खतरे की घंटी?
Rajasthan Assembly Bye Polls 2024: टोंक में बवाल के बीच जमकर पड़े राजस्थान में वोट, सात सीटों पर उपचुनाव में 69% मतदान
टोंक में बवाल के बीच जमकर पड़े राजस्थान में वोट, सात सीटों पर उपचुनाव में 69% मतदान
Children's Day 2024 Wishes: आज बाल दिवस पर यहां से प्यारे मैसेज भेज करें विश, बच्चों को सिखाएं सच्‍चाई की राह पर चलना
आज बाल दिवस पर यहां से प्यारे मैसेज भेज करें विश, बच्चों को सिखाएं सच्‍चाई की राह पर चलना
Viral Video: किंग कोबरा के साथ रोमांस करती दिखी महिला, पहले सांप को किया  Kiss, फिर बन गई इच्छाधारी नागिन
किंग कोबरा के साथ रोमांस करती दिखी महिला, पहले सांप को किया Kiss, फिर बन गई इच्छाधारी नागिन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा
शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन
स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार
स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार
अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता
अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता
भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE