भारत

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में बताया गया है कि पार्टी किन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं. यहां आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 11, 2025, 09:26 PM IST

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है. अब धीरे-धीरे सभी राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं. इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में पार्टी ने बताया है कि पार्टी किन-किन सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है. AIMIM ने शनिवार को घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव में वह लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, ये आंकड़ा पिछली बार लड़ी गई सीटों से पांच गुना ज्यादा है.

राज्य में एक तीसरा विकल्प तैयार

दरअसल  जहां राजनीति अब तक भाजपा-एनडीए और कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन (महागठबंधन) के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है. इस बार पार्टी का उद्देश्य है कि राज्य में एक तीसरा विकल्प तैयार करना हैं. अगर बात करें तो पहली लिस्ट के मुताबिक पार्टी जिलेवार इस सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है. 

ये रही जिलेवार लिस्ट


जिला किशनगंज: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा

जिला पूर्णिया: अमौर, बायसी और क़स्बा विधानसभा

जिला कटिहार: बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा विधानसभा

जिला अररिया: जोकीहाट और अररिया विधानसभा

जिला गया: शेरघाटी और बेला विधानसभा

जिला मोतिहारी: ढाका और नरकटिया विधानसभा

जिला नवादा: नवादा शहर विधानसभा

जिला जमुई: सिकंदरा विधानसभा

जिला भागलपुर: भागलपुर और नाथनगर विधानसभा

जिला सिवान: सिवान विधानसभा

जिला दरभंगा: जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बौराम विधानसभा

जिला समस्तीपुर: कल्याणपुर विधानसभा

जिला सीतामढ़ी: बाजपट्टी विधानसभा

जिला मधुबनी: बिस्फी विधानसभा

जिला वैशाली: महुआ विधानसभा

जिला गोपालगंज: गोपालगंज विधानसभा

NDA का भी सीट बंटवारा तय

दूसरी तरफ खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA के सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान रविवार यानी 12 तारीख को होगा. बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि सभी दल एकजुट हैं और कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने गठबंधन में किसी भी तरह की नाराजगी की सभी खबरों को सिरे खारीज कर दिया और कहा कि  'NDA में सब कुछ ठीक है. सीट बंटवारा और उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय की जाएगी और रविवार को इसका ऐलान होगा.'
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

