भारत

Bihar Election: 'जुमलों की बारिश...', PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का तीखा तंज

Bihar Election: तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह विकास की नहीं, केवल "जुमलों" और घुसपैठियों की बात करेंगे.

राजा राम

Updated : Sep 14, 2025, 09:33 PM IST

Bihar Election: 'जुमलों की बारिश...', PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का तीखा तंज

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी के इस दौरे से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है. आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विकास की बजाय केवल जुमलेबाजी और घुसपैठियों के मुद्दे पर ही बात करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता असल मुद्दों पर जवाब चाहती है. 

विकास कार्यों की चर्चा नहीं होगी

दरअसल, तेजस्वी यादव ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर बार की तरह इस बार भी 'जुमलों की बारिश' करेंगे, लेकिन विकास कार्यों की चर्चा नहीं होगी. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव आते हैं, पीएम असल समस्याओं से ध्यान हटाकर घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाते हैं. 

मेरे चाचा को भी अपने साथ ले जाएं

तेजस्वी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पीएम मोदी पूर्णिया पहुंचने वाले हैं, जहां मेडिकल कॉलेज का भी दौरा कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि, "अगर पीएम चाहें तो मेरे चाचा (नीतीश कुमार) को भी अपने साथ ले जाएं और देखें कि बिहार की असलियत क्या है." दरअसल, तेजस्वी यादव खुद 13 सितंबर की रात पूर्णिया के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पहुंचे थे. वहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की खस्ताहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताई. जब प्रशासनिक अधिकारियों को अचानक इस दौरे की जानकारी मिली तो अफरा-तफरी मच गई. 

यह भी पढ़ें: कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए के 20 साल के शासन ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराकर रख दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इन बुनियादी मुद्दों पर चुप है. अब तेजस्वी को उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान सच्चाई देखेंगे और जनता की समस्याओं को समझेंगे. 

