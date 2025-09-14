Bihar Election: 'जुमलों की बारिश...', PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का तीखा तंज

Bihar Election: तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह विकास की नहीं, केवल "जुमलों" और घुसपैठियों की बात करेंगे.

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी के इस दौरे से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है. आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विकास की बजाय केवल जुमलेबाजी और घुसपैठियों के मुद्दे पर ही बात करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता असल मुद्दों पर जवाब चाहती है.

विकास कार्यों की चर्चा नहीं होगी

दरअसल, तेजस्वी यादव ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर बार की तरह इस बार भी 'जुमलों की बारिश' करेंगे, लेकिन विकास कार्यों की चर्चा नहीं होगी. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव आते हैं, पीएम असल समस्याओं से ध्यान हटाकर घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाते हैं.

मेरे चाचा को भी अपने साथ ले जाएं

#WATCH | Patna | On PM Modi's upcoming visit to Bihar tomorrow, RJD leader Tejashwi Yadav says, "The PM is coming to do 'Jumle ki Barish'... No development work is being done. The PM will not speak on any real issue. He will only talk about infiltrators. He will not talk about… pic.twitter.com/92MJmH9l7Q — ANI (@ANI) September 14, 2025

तेजस्वी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पीएम मोदी पूर्णिया पहुंचने वाले हैं, जहां मेडिकल कॉलेज का भी दौरा कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि, "अगर पीएम चाहें तो मेरे चाचा (नीतीश कुमार) को भी अपने साथ ले जाएं और देखें कि बिहार की असलियत क्या है." दरअसल, तेजस्वी यादव खुद 13 सितंबर की रात पूर्णिया के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पहुंचे थे. वहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की खस्ताहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताई. जब प्रशासनिक अधिकारियों को अचानक इस दौरे की जानकारी मिली तो अफरा-तफरी मच गई.

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए के 20 साल के शासन ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराकर रख दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इन बुनियादी मुद्दों पर चुप है. अब तेजस्वी को उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान सच्चाई देखेंगे और जनता की समस्याओं को समझेंगे.

