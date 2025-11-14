FacebookTwitterYoutubeInstagram
चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम

'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा 'PPTV' देगा पहरा

नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

भारत

'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा

अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल SIR ने किया, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे. क्योंकि बीजेपी की चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है.

रईश खान

Updated : Nov 14, 2025, 01:43 PM IST

बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतगणना जारी है. रुझानों में NDA 200 और महागठबंधन 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इन चुनाव परिणामों को लेकर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा है. अखिलेश ने कहा कि SIR की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हम यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे. CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा."

चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम
'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा 'PPTV' देगा पहरा
नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
गणित के मास्टरमाइंड का बिहार चुनाव में गणित हुआ फेल, कुम्हरार विधानसभा सीट से केसी सिन्हा चल रहे पीछे
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस
Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है
नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग
कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी? जानें उनकी कितनी है नेटवर्थ
दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
