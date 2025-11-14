'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा

अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल SIR ने किया, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे. क्योंकि बीजेपी की चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है.

बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतगणना जारी है. रुझानों में NDA 200 और महागठबंधन 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इन चुनाव परिणामों को लेकर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा है. अखिलेश ने कहा कि SIR की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हम यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे. CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा."