FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, मृतकों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज बंद रहेगा चांदनी चौक मार्केट, एक दिन में करीब 14 हजार करोड़ का नुकसान

दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज बंद रहेगा चांदनी चौक मार्केट, एक दिन में करीब 14 हजार करोड़ का नुकसान

दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, लीलावती अस्पताल में भर्ती

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?

लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?

दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

Homeभारत

भारत

Bihar elections Last Phase: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में

बिहार चुनाव अंतिम चरण आज है. अंतिम चरण में कुल 1,302 उम्मीदवारों में से 1,165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार हैं. कुछ निर्वाचन क्षेत्र में कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 11, 2025, 07:28 AM IST

Bihar elections Last Phase: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में

बिहार चुनाव का दूसरा चरण: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान मंगलवार सुबह से शुरू हो रहा है और सभी 122 सीटों पर उम्मीदवारों पर सबकी नज़र है. हालाँकि, ख़ास तौर पर 136 महिला उम्मीदवारों पर नज़र है जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करेंगी.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अंतिम चरण में कुल 1,302 उम्मीदवारों में से 1,165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार हैं.

प्रमुख दलों ने कई हाई-प्रोफाइल महिला नेताओं को मैदान में उतारा है. वे महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी महिला शाखाओं को भी सक्रिय कर रहे हैं.

यहां कुछ प्रमुख महिला उम्मीदवार हैं:

1. रेणु देवी (भाजपा): बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही रेणु देवी एनडीए का सबसे प्रमुख महिला चेहरा हैं. वे बिहार की उपमुख्यमंत्री रह चुकी हैं. उनका राजनीतिक कद और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर उनकी मुखरता उन्हें इस चरण में एक हाई-प्रोफाइल उम्मीदवार बनाती है.

2. लेशी  सिंह (जदयू): जदयू की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लेशी  सिंह धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं. वह जदयू कोर कमेटी की सदस्य हैं और पार्टी की शीर्ष महिला नेताओं में गिनी जाती हैं. उनकी उम्मीदवारी एनडीए के महिला-केंद्रित शासन और योजनाओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

3. दीपा मांझी (हम): इमामगंज (सु) से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की उम्मीदवार दीपा मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं . महादलित समुदाय में मज़बूत पकड़ रखने वाली दीपा एनडीए गठबंधन की सामाजिक समावेशन रणनीति का अहम हिस्सा हैं.

4. रितु जायसवाल (निर्दलीय): सीतामढ़ी ज़िले की परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल, जो पहले राजद की तेज़तर्रार नेता और जानी-मानी नेता थीं, चुनाव लड़ रही हैं. एक आईएएस अधिकारी की पत्नी होने के नाते, उन्हें उनकी जनसेवा के लिए "चैंपियंस ऑफ़ चेंज" पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. वह परिहार सीट पर कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं.

5. श्रेयसी सिंह (भाजपा): जमुई से भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज़ हैं और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं. 2020 में पहली बार विधायक बनीं श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है. उनका युवा और आकर्षक व्यक्तित्व भाजपा के लिए एक प्रमुख आकर्षण है.

6. गायत्री देवी (भाजपा): सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट से निवर्तमान भाजपा विधायक गायत्री देवी अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं. वह निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल और अन्य उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए अपनी मजबूत स्थानीय उपस्थिति और पार्टी समर्थन पर निर्भर हैं.

राजनीतिक विश्लेषक शोभित सुमन का मानना ​​है कि इस चरण में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक होगी. महिलाएं लगातार नीतीश कुमार का समर्थन करती रही हैं. इस बार राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भी महिलाओं को जोड़ने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज बंद रहेगा चांदनी चौक मार्केट, एक दिन में करीब 14 हजार करोड़ का नुकसान
दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज बंद रहेगा चांदनी चौक मार्केट, एक दिन में करीब 14 हजार करोड़ का नुकसान
दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती
90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, लीलावती अस्पताल में भर्ती
Bihar elections Last Phase: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में
बिहार चुनाव का दूसरा चरण: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में
Delhi Bomb Blast: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हाई अलर्ट
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हाई अलर्ट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?
लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Blast: कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE