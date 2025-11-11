Bihar elections Last Phase: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में

बिहार चुनाव अंतिम चरण आज है. अंतिम चरण में कुल 1,302 उम्मीदवारों में से 1,165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार हैं. कुछ निर्वाचन क्षेत्र में कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान मंगलवार सुबह से शुरू हो रहा है और सभी 122 सीटों पर उम्मीदवारों पर सबकी नज़र है. हालाँकि, ख़ास तौर पर 136 महिला उम्मीदवारों पर नज़र है जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करेंगी.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अंतिम चरण में कुल 1,302 उम्मीदवारों में से 1,165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार हैं.

प्रमुख दलों ने कई हाई-प्रोफाइल महिला नेताओं को मैदान में उतारा है. वे महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी महिला शाखाओं को भी सक्रिय कर रहे हैं.

यहां कुछ प्रमुख महिला उम्मीदवार हैं:

1. रेणु देवी (भाजपा): बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही रेणु देवी एनडीए का सबसे प्रमुख महिला चेहरा हैं. वे बिहार की उपमुख्यमंत्री रह चुकी हैं. उनका राजनीतिक कद और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर उनकी मुखरता उन्हें इस चरण में एक हाई-प्रोफाइल उम्मीदवार बनाती है.

2. लेशी सिंह (जदयू): जदयू की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लेशी सिंह धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं. वह जदयू कोर कमेटी की सदस्य हैं और पार्टी की शीर्ष महिला नेताओं में गिनी जाती हैं. उनकी उम्मीदवारी एनडीए के महिला-केंद्रित शासन और योजनाओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

3. दीपा मांझी (हम): इमामगंज (सु) से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की उम्मीदवार दीपा मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं . महादलित समुदाय में मज़बूत पकड़ रखने वाली दीपा एनडीए गठबंधन की सामाजिक समावेशन रणनीति का अहम हिस्सा हैं.

4. रितु जायसवाल (निर्दलीय): सीतामढ़ी ज़िले की परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल, जो पहले राजद की तेज़तर्रार नेता और जानी-मानी नेता थीं, चुनाव लड़ रही हैं. एक आईएएस अधिकारी की पत्नी होने के नाते, उन्हें उनकी जनसेवा के लिए "चैंपियंस ऑफ़ चेंज" पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. वह परिहार सीट पर कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं.

5. श्रेयसी सिंह (भाजपा): जमुई से भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज़ हैं और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं. 2020 में पहली बार विधायक बनीं श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है. उनका युवा और आकर्षक व्यक्तित्व भाजपा के लिए एक प्रमुख आकर्षण है.

6. गायत्री देवी (भाजपा): सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट से निवर्तमान भाजपा विधायक गायत्री देवी अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं. वह निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल और अन्य उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए अपनी मजबूत स्थानीय उपस्थिति और पार्टी समर्थन पर निर्भर हैं.

राजनीतिक विश्लेषक शोभित सुमन का मानना ​​है कि इस चरण में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक होगी. महिलाएं लगातार नीतीश कुमार का समर्थन करती रही हैं. इस बार राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भी महिलाओं को जोड़ने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है.