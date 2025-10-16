'तेजस्वी यादव बेवफा हैं', बिहार चुनाव के बीच 20 रुपये का नोट हुआ वायरल, लोगों ने मौज ले ली

ये है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश, अमेरिका टॉप-10 से बाहर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग
बिहार चुनाव के बीच 'तेजस्वी यादव बेवफा हैं' लिखा हुआ ₹20 का एक नोट तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इस मजाकिया नोट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे मनोरंजन का विषय बना रहे हैं.
बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है. जहां एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है, वहीं सोशल मीडिया पर एक अजीबो-गरीब चीज़ वायरल हो गई है, जिसने यूजर्स को खूब हसने पर मजबूर कर दिया है. वह है- 20 रुपये का एक नोट, जिस पर एक खास तरह का मैसेज लिखा हुआ है. इस मिम वाली लाइन पर लोग खूब मजे ले रहे हैं.
यह वायरल नोट दरअसल असली 20 रुपये का नोट है, लेकिन इस पर पेन से एक मेसेज लिखा गया है. नोट के खाली हिस्से पर बड़े अक्षरों में लिखा है- "तेजस्वी यादव बेवफा हैं." यह लाइन किसी ने नीले रंग के कलम से लिखा है. लोगों द्वारा इसे बिहार की राजनीति और चुनावी मौसम से जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले भी सीएम नीतिश कुमार को लेकर भी किसी ने 10 रुपये के नोट पर यही लाइन लिखी थी.
यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह जिन्हें PK ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी के खिलाफ उतारा?
यह नोट सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, खासकर X (ट्विटर) और फेसबुक पर, तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. इसके वायरल होने के मुख्य कारण बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच नेता के नाम से जुड़ा कोई भी मीम या मज़ाकिया पोस्ट तुरंत वायरल हो जाता है. 'बेवफा' शब्द आमतौर पर प्रेम या रिश्तों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इसे राजनीति से जोड़ा गया, तो यह यूजर्स के लिए एक मजेदार मीम मटेरियल बन गया. लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह नोट किसने लिखा होगा और इसका राजनीतिक या व्यक्तिगत संदर्भ क्या है.
