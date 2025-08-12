बिहार चुनावः 14 प्रतिशत यादव वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा, कौन देगा चुनौती?

लालू यादव के लिए भी ये चुनाव एक चुनौती हैं. वे किसी भी हाल में तेजस्वी को सीएम बने देखना चाहते हैं, जिसके लिए यादव वोट बैंक का एकजुट बने रहना जरूरी है.

बात 1990 के आसपास की है जब बिहार के भागलपुर जिले के नौगछिया में कुछ यादवों की हत्या हुई थी. पप्पू यादव अपने समुदाय के लोगों को दिलासा देने नौगछिया पहुंच गए तो उन्हें लालू प्रसाद यादव से डांट खानी पड़ी थी. लालू ने पप्पू से साफ कहा था कि वे यादवों का नेता बनने की कोशिश नहीं करें. अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब पप्पू यादव ने ऐलान किया कि वे पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे. उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर लिया, लेकिन आरजेडी ने उन्हें महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं बनने दिया. ये बात और है कि पप्पू निर्दलीय लड़े और जीत भी गए. अब 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं. लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं. दूसरी ओर, पप्पू यादव कांग्रेस के राजेश राम और तारिक अनवर को सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं. पप्पू को ये डर भी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी जान जा सकती है या बिहार छोड़ना पड़ सकता है.

ये तीनों वाकये चाहे जिससे भी संबंधित हों, लेकिन इनका सीधा वास्ता बिहार में यादव पॉलिटिक्स है. 1990 से 2025 आ गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन बिहार की सियासत में यादव कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका उदाहरण भी ये तीन वाकये हैं. साथ ही, इनसे यह भी पता चलता है कि बीते साढ़े तीन दशक से लालू यादव और उनका परिवार बिहार में यादव पॉलिटिक्स के केंद्र में बना हुआ है. पप्पू यादव जैसे स्वजातीय नेता अपने इलाके में भले प्रभाव रखते हों, पूरे सूबे में यादवों के सबसे बड़े नेता पहले लालू थे, अब तेजस्वी हैं.

लालू का एमवाय फॉर्मूला

लालू यादव की सियासत का मुख्य आधार ही एमवाय कॉम्बिनेशन रहा है. तेजस्वी यादव भी अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं. उन्हें पता है कि यह कॉम्बिनेशन उन्हें इस साल के अंत में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है. ठीक इसी कारण से दूसरी पार्टियां उनके रास्ते में रुकावट डाल रही हैं. पप्पू यादव जैसे नेता हों या बीजेपी और आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियां, उन्हें पता है कि यादव वोट बैंक का एक छोटा हिस्सा भी वो अपने पाले में करने में सफल रहे तो महागठबंधन की हार तय हो जाएगी.

एक-चौथाई सीटों पर यादव वोट बड़ा फैक्टर

बिहार में यादव वोट बैंक को लेकर मारामारी की वजहें भी हैं. राज्य के कुल वोटर्स में करीब 14.2 प्रतिशत यादव हैं. मध्य और उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों में यादवों का दबदबा है. पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और छपरा जैसे जिले यादव आबादी के गढ़ माने जाते हैं. राज्य की 243 में से करीब 50-60 विधानसभा सीटों पर यादव वोट बैंक प्रभावी है. जिन सीटों पर यादव वोटर 20% से ज्यादा हैं, वहां वे निर्णायक हैं. स्पष्ट है कि राज्य की एक-चौथाई से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यादव वोट बैंक जीत या हार तय करता है. पिछले चार दशक से बिहार की राजनीति में लालू यादव के मजबूत बने रहने का भी यही कारण है. 70-80 फीसदी यादव वोटर आरजेडी के लिए मतदान करते हैं. लालू ने यादवों के साथ 17.70 फीसदी (जातीय जनगणना के मुताबिक) मुसलमान वोट बैंक को जोड़कर ऐसा गठजोड़ तैयार कर लिया कि वे सत्ता में रहें या नहीं, सियासी रूप से महत्वपूर्ण बने रहते हैं.

लालू एकछत्र नेता

नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर कुर्मी-कोइरी, महादलित और सवर्णों को एक साथ लाकर लालू के मुकाबले बढ़त हासिल कर ली. उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वोटों की गोलबंदी में आगे निकल गए. इसी के सहारे एनडीए लोकसभा चुनावों में थोड़े-बहुत यादवों के वोट पाने में भी सफल रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में यादव वोट बैंक पर आरजेडी के दबदबे को चुनौती देना फिलहाल संभव नहीं दिखता. महागठबंधन में शामिल दलों में भी तेजस्वी यादव के कद का कोई दूसरा यादव नेता नहीं है. उनके पास पिता की विरासत ही सही, लेकिन पप्पू यादव जैसे नेता अपने गढ़ में तो आरजेडी को चुनौती दे सकते हैं, अपनी सीट भी जीत सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती.

तेजस्वी की चुनौती

हालांकि, लालू यादव के लिए भी ये चुनाव एक चुनौती हैं. वे किसी भी हाल में तेजस्वी को सीएम बने देखना चाहते हैं. इसके लिए यादव वोट बैंक का एकजुट बने रहना जरूरी है. 2020 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए थे. इस बार कोई कमी रह गई तो पांच साल का इंतजार लालू के लिए लंबा साबित हो सकता है. परिवार में टूट की शुरुआत हो चुकी है. उनके बड़े बेटे तेजप्रताप अलग गठबंधन के साथ चुनाव में उतर रहे हैं. पार्टी में भी किसी मुसलमान को सीएम बनाने की चर्चा अंदरखाने शुरू हो गई है. यदि इस बार तेजस्वी कामयाब नहीं हुए तो अगले चुनाव तक क्या होगा, ये किसने देखा है.

