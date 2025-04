बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) होने वाले हैं. इंडिया अलायंस और एनडीए (NDA) दोनों ही गठबंधन अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं. नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और एंटी इंनकंबेंसी मुद्दे को देखते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी का इसे सुनहरा मौका मान रहे हैं. चुनाव तारीखों का ऐलान होने से पहले ही दोनों प्रमुख गठबंधन अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. मंगलवार को दिल्ली में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की. इस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कुछ और नेता भी मौजूद रहे हैं. मीटिंग के बाद तेजस्वी से जब मीडिया ने सीएम फेस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए. समय आने पर मिल बैठकर सब तय किया जाएगा.

तेजस्वी यादव ने मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि काफी पॉजिटिव मीटिंग हुई है और पटना में 17 अप्रैल को हम लोग फिर बैठने वाले हैं. चुनाव से संबंधित अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने इंडिया गठबंधन के एकजुट होने और मजबूती से चुनाव में उतरने की बात जरूर दोहराई. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आज हमारे प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है. बिहार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है. हम पूरी मजबूती के साथ भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे.

